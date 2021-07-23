Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan teknedeki 37 göçmen kurtarıldı Kayıp 8 göçmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan ve ve içinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu teknedeki 37 göçmenin TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynlerin çalışmalarıyla kurtarıldığı, kayıp 8 göçmenin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün akşam Kaş’ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası’nın yaklaşık 60 mil güneyinde içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındığı bildirildi. Bölgeye TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal ettirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Fırkateynlerin bölgeye intikalinin ardından arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı. Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede arama kurtarma sahası ilan edilerek denizcilere ilanlar yayınlanarak, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi" denildi.

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği de bildirildi.

Girit adasının 35 mil batısında kalan bölgede görevlendirilen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları sonucu 37 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı, kayıp olan 8 göçmenin ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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