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Antalyaspor'da 9 futbolcu gitti, 10 futbolcu geldi

DHA

Antalyaspor'da 9 futbolcu gitti, 10 futbolcu geldi


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, transfer dönemi devam ederken 10 futbolcuyu kadrosuna dahil etti, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlılarda Omar Imeri Bodrumspor'da, Gustavo Blanco da İspanya'nın Eibar takımında kiralık olarak forma giyecek.
Süper Lig'de yeni sezonu ilk 5 takım arasında tamamlama hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen kırmızı beyazlılar, önceliği genç futbolcuların takıma kazandırılmasına verdi. Kulübün ekonomik yapısı göz önünde bulundurularak futbolcuları takıma dahil Ersun Yanal ve Antalyaspor yönetimi, bu futbolcuların Antalyaspor formasıyla başarı elde edip, ilerleyen yıllarda Türk futbolunda adından söz ettirmesini hedefliyor.
Kırmızı beyazlılar transfer döneminin ilk günlerinde genç futbolcular Sherel Floranus, Diogo Sousa, Doğukan Nelik, Ersin Zehir, Erkan Eyibil'i renklerine bağladı. Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fraport TAV Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha, Deni Milosevic, Güray Vural ile sözleşme imzaladı. Transferde dün yoğun bir gün yaşayan kırmızı beyazlılar son olarak Haji Wright, Andrea Poli ile sözleşme imzaladı, Fedor Kudriashov ile sözleşme yeniledi. 
Kırmızı beyazlılarda yolların ayrıldığı Ferhat Kaplan, Lukas Podolski, Ersan Gülüm, Sidney Sam, Jean Armel Drole, Orgill, Serdar Gürler takıma veda ederken, Omar İmeri Bodrumspor'da, Gustavo Blanco da İspanya'nın Eibar takımında kiralık olarak forma giyecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-07-23 14:28:17

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