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(Özel) Otelin isim ve sahibinin değişmesi ile tatil hayalleri suya düşen vatandaşlar otelin havuzunu bastı Antalya’da tatil planı yapan bin kişinin hayalleri suya düştü, biletleri satan acente sahibi kendini savundu Acente sahibi Murat Işıklar: “30 Haziran’da ben bu otele satılan tüm yolcuların isimlerini bildirdim” “Yeni isim olarak da gönderdim, eski ismi ile de gönderdim” “Ofislerimi kapatmak zorunda kaldım. Ben de mağdur oldum”

İHA

(Özel) Otelin isim ve sahibinin değişmesi ile tatil hayalleri suya düşen vatandaşlar otelin havuzunu bastı Antalya’da tatil planı yapan bin kişinin hayalleri suya düştü, biletleri satan acente sahibi kendini savundu Acente sahibi Murat Işıklar: “30 Haziran’da ben bu otele satılan tüm yolcuların isimlerini bildirdim” “Yeni isim olarak da gönderdim, eski ismi ile de gönderdim” “Ofislerimi kapatmak zorunda kaldım. Ben de mağdur oldum”

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde aylar öncesinden yer ayırtıp ödemesini yapan onlarca tatilci, otelin ismini ve yönetimini değiştirmesiyle mağdur oldu. Otelde konaklamasına izin verilmeyen yaklaşık 50 kişi, lobide yetkililer ile tartıştıktan sonra otelin havuzunu basarak çocuklarını eğlendirdi. Mağdur vatandaşlara biletleri satan acente sahibi Murat Işıklar ise kendisini savunarak, “30 Haziran’da ben bu otele satılan tüm yolcuların isimlerini bildirdim. Yeni isim olarak da gönderdim, eski ismi ile de gönderdim. Ofislerimi kapatmak zorunda kaldım. Ben de mağdur oldum” dedi.
Türkiye'nin farklı kentlerinden birçok tatilci, bayram tatilini geçirmek için Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki beş yıldızlı otele rezervasyon yaptırdı ve ziyaretçilerin birçoğu ödemesini peşin yaptı. 9 günlük bayram tatilinin açıklanmasıyla tatil yapmak üzere otelle gelen onlarca tatilci, otelin bir süre önce isminin ve yönetiminin değiştiğini öğrenince şok oldu. Otel yönetimi ile görüşen tatilciler, kayıtları olmadığı için odalarına yerleşemedi. Otelin girişinde çocukları ile mağdur olan yaklaşık 50'nin üzerinde aile, parasını ödedikleri otelde tatil yapamayınca jandarma noktasına giderek şikayetçi oldu. Otele alınmayan yaklaşık 50 kişi, otele girerek yetkilere seslendi. Lobide görevliler ile yaşanan tartışma sonrası zaman zaman gerginlik yaşandığı görüldü. Müşterilerden bazıları, “Benim paramı vereceksin ben buradan öyle gideceğim. Ya paramı vereceksiniz ya da buradan gitmem. Sizden oda falan istemiyoruz. Sadece paramızı istiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Müşteriler daha sonra otelin bahçe kısmında bulunan havuza baskın yaparak, çocuklarını havuzda eğlendirdi. O anları cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlar, “Evet, havuza baskın yaptık arkadaşlar. Herkes çocuklarını katıyor. Birazdan da yetişkinler girecek. Madem bir çözüm yolu yok, birazdan da yemeğimizi yiyeceğiz” sözleri ile durumu anlattı.

“12 Temmuz’a kadar bir sorun yoktu”
Otelin biletlerini vatandaşlara satan acente sahibi Murat Işıklar ise “Bu otelin tek yetkili acentesi benim. Geçen yıl da satışı bendeydi. Ağustos ayında yeni kontrat yeniledim. Gerekli evrakları verdim. Satışlara 2020 Aralık ayında yine başladım. Bu süreçte bir sorunumuz olmadı. Ciddi de bir alacağım var otelden. Bu otel ortak işletmeydi. Bahsi geçen ortaklardan birisi geldi, her ihtimale karşı isim değiştireceğini, öyle bir düşüncelerinin olduğunu söylediler. Biz de her ihtimale karşı yasal yollardan mevcut sözleşmemizin onları da bağlayacağı yönünde tebligatımızı yaptık. Biz bu arada bir sorun yaşamadık. Yazışmalarımız var. 4 Haziran eski isim ve yeni isim olarak satılan biletleri talep ettiler. Yolcularımın bazıları otelde konakladılar, sorun yoktu. 12 Temmuz’a kadar bir sorun yoktu. 13 Temmuz’da bana Kültür ve Turizm Bakanlığı İlçe Müdürlüğünden bir telefon geldi. Yolcuların alınmadığını söyleyip savunma istediler” dedi.

“Ofislerimi kapatmak zorunda kaldım”
Yaşananlar sonrası gerekli işlemleri başlattıklarını belirten Işıklar, “İnternet sitelerinden benimle bir ilişkilerinin olmadığını duyurmuşlar. Her yere başvurumuzu yaptık. Bin 300 oda satışım var. Her birinin yanında 2 çocuk olsa 2 bin 600 kişi eder. Ben yolcumdan kaçmıyorum. En çok üzüldüğümüz nokta çocuklar oldu. Bu çocukların gözyaşları var. Bunlar mağdur oldu. 30 Haziran’da ben bu otele satılan tüm yolcuların isimlerini bildirdim. Bunların hepsinin kaydı bende var. Yeni isim olarak da gönderdim, eski ismi ile de gönderdim. Tüm belgeleri savcılığa teslim ettim. Ofislerimi kapatmak zorunda kaldım. Ben de mağdur oldum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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