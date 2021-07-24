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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemeri yanlış bağlanan go-kart öldürüyordu

DHA

Kemeri yanlış bağlanan go-kart öldürüyordu


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir lunaparkta go-kart (karting) sporu yaparken kemeri yanlış bağlanan Furkan Özkaya (17), ölümden döndü. Bağırsakları yırtılan ve iç kanama geçiren Özkaya´ya, 6 saatlik ameliyatta yaklaşık 50 dikiş atıldı. Furkan ve ailesi, yetkililer ve çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olay, 2 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesindeki bir lunaparkta meydana geldi. Arkadaşlarıyla lunaparka eğlenmeye giden Furkan Özkaya, daha önceden tecrübesi olmadığı go-kart sporu yapmak istedi. İddialara göre, iş yeri çalışanlarına "Güvenli mi?" diye soran Furkan, "Tehlikesi yok, araç bir yere çarparsa lastikten geri seker" yanıtını aldı. Kız arkadaşının kullandığı, ancak direksiyonu arızalı diyerek sürmekten vazgeçtiği go-kart aracına bindirilen Furkan Özkaya'nın kemeri, omuzdan çapraz bağlanmak yerine, karın bölgesinden yatay bağlandı. Kız arkadaşı ise başka bir go-kart aracına bindirildi.
Kemer bağlandıktan sonra nefes almakta zorlandığını söyleyen Özkaya'yı, görevliler dikkate almadı. Sonrasında tek başına go-kart kullanmaya başlayan Furkan Özkaya, tur bitmeden direksiyon tutukluk yapınca go-kart aracı etrafı lastikle muhafaza edilen direğe çarptı. Başındaki kaskı çıkan ve araçta acı içinde kıvranan Furkan Özkaya, go-karttan inip yere yığıldı. İş yeri çalışanları diğer sürücülerin turu tamamlaması için genci apar topar önce pist dışına, ardından park alanı dışındaki otoparka çıkardı. Çağırılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özkaya´nın bağırsaklarının yırtıldığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi. 6 saatlik ameliyatla bağırsakları dikilen, iç kanaması durdurulan Özkaya, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı ve 11'inci günde taburcu edildi.
SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Furkan Özkaya ve ailesi, parktaki sorumlular hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Furkan Özkaya, "Arkadaşlarımla lunaparka eğlenmeye gittim. Kız arkadaşımla birlikte go-karta binmek istedik. Go-kartın tehlikeli olmadığı ve en fazla lastiğe çarpıp aracın geri gideceği söylendi. Ama öyle olmadı. Çarptığım anda, lastiğin içinden geçtiği direk beni yaraladı. Kemer yanlış bağlanmıştı. Normalde kemerin omuzdan çapraz bağlanması gerekiyormuş ama benim kemerim karın bölgesine yandan bağlanmıştı. Kaza anında göğüs tarafım öne gidince, kemer karın bölgemi sıktı. Ağrıdan yürüyemiyordum. Kendimi yere bıraktım. Ama beni zorla kaldırıp yürüttüler. Müşteriler rahatsız olmasın diye beni dışarı attılar. Ambulans çağırmadılar. Biz ambulansı aradık" dedi.
'ARAYIP SORMADILAR BİLE'
Hastanede kan kustuğunu, kanlı idrar yaptığını belirten Furkan Özkaya, "İç kanama geçirdim. Bağırsaklarım yırtılmış, karın bölgem su toplamış. Acilen ameliyata aldılar ve 6 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımda kaldım. Şu an karın bölgemde 50'ye yakın dikiş var. Beni park yetkilileri aramadı, sormadı. Beni en çok üzen de bu oldu. Bu onların da başına gelebilirdi. Benimle dalga geçtiler, gülüyorlardı. 'Erkeksin kalk bir şey olmaz' dediler. Dalga geçmeleri hoş bir şey değildi. Çalışanlar ilgileniyordu ama patronları gelip onlardan işlerinin başına gitmelerini istedi" diye konuştu.
Elektrikli motosiklete bindirilip otoparka götürüldüğünü ifade eden Özkaya, "Ağrılarım var. Kendimi yavaş yavaş toparlıyorum. Doktorlar psikolojik tedavi almam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.
'OĞLUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ'
Bülent Özkaya ise oğlu ile birlikte 12 gün boyunca çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Oğlumun midesinden gelen kanı şırıngayla çektim. Bir baba olarak acının en büyüğünü yaşadım. Çocuğum ameliyata girerken, 'Baba ben yaşayacak mıyım? Size kavuşacak mıyım?' dediği an dünya başıma yıkıldı. Oğlumu bir eşya gibi, koma pozisyonundayken elektrikli bisiklet denen taşıtla, diğer müşteriler etkilenmesin diye başka bir bölgeye götürmüşler. Hiçbir müdahalede bulunmamışlar. Ayrıca oğlum koma pozisyonunda hareket etmemesi gerekirken, ona alaycı bir şekilde 'Sen erkek değil misin? Kalk yürü' diyerek oğluma büyük acı çektirmişler. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemiyorum. Böyle işletmelerin gerekli tedbirleri alması lazım. Ne bir hemşire ne bir sağlık çalışanı, hiçbir şekilde müdahale etmemiş. Go-kart çalışanları kendi yöntemleri ile çocuğu yürütmüşler ve iç kanamaya sebep olmuşlar. 50'nin üzerinde dikiş var. Ölüm tehlikesi geçirdi."
Özkaya ailesinin avukatı Ali Korkmaz da müvekkilinin ciddi hayati tehlike geçirdiğini belirterek, "Şüphelilerin ve bilgi sahiplerinin ifadeleri alındı. Adli tıp ve bilirkişi raporunu bekliyoruz. Sorumluların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Bu tür kazalar görmezden gelinebilecek kazalar değildir. Soruşturma 'taksirle yaralama'dan açıldı ve devam ediyor. Kim sorumlu ise onların yargılanmasını sağlayacağız" diye konuştu.
KIZ ARKADAŞI ANLATTI
Yaşananlara tanıklık eden, polis merkezinde ifadesine başvurulan Furkan Özkaya'nın kız arkadaşı H.A., o gün arkadaşının kaza yaptığı go-karta önce kendisinin bindiğini, ancak direksiyonu arızalı olduğu için başka bir araca bindirildiğini söyledi. H.A., "Görevlinin Furkan'ın kemerini sıkı bir şekilde bağladığını gördüm. Sonrasında Furkan sadece tek lastiğin koruduğu direğe çarptı. Kazadan sonra araçtan indim ve Furkan'ın yanına gittim. Telefonumun şarjı bittiği için 112'yi arayamadım. Görevliler ise Furkan ile dalga geçiyordu. Sonrasında birinden cep telefonu istedim ve ambulansı aradım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-07-24 10:39:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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