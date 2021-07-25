Bu parklar elektrik üretiyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin 9 parkı, artık, ihtiyacı olan elektrik enerjisini kendi üretiyor. Şehir elektrik sisteminden bağımsız olan parklarda, güneş enerjisi elektriğe dönüşüyor. O enerjiyle parklardaki değirmenler dönüyor. Değirmenler, pilleri şarj ediyor, enerjiyi depoluyor ve güneşin batmasıyla park aydınlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin bir örneğini covid19 pandemisiyle canı pahasına mücadele eden ve bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına adadığı Sağlık Emekçileri Parkı’nda hayata geçirdiği ve adeta temiz enerji santrali gibi çalışan parklarının sayısını dokuza yükseltti. ‘Sevgi Değirmenleri’ adı verilen projeyle parklar, şehir elektrik şebeke sisteminden tamamen bağımsız, ihtiyacı olan elektrik enerjisini kendisi üretiyor.



Süs havuzları içinde bulunan değirmenleri döndürüyor

Proje için parklarda güneşlenmenin en yüksek olduğu noktalara güneş enerji panelleri yerleştirildi. Paneller, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. O enerji, süs havuzları içinde bulunan değirmenleri döndürüyor. Gün boyu güneş enerjisiyle dönenen değirmenler pilleri şarj ediyor ve akşam saatlerinde parkların lambalarını yanmasını sağlıyor. Parklarda ayrıca güneş enerjisiyle cep telefonu, tablet şarj edilmesini sağlayan USB bağlantı noktaları da bulunuyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin 14 Mart Tıp Bayramı’nda açılışını yaptığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında bulunan Sağlık Emekçileri Parkı’nın ardından kısa bir süre içinde Muratpaşa, Etiler, Konuksever, Kızılarık, Cumhuriyet ve Doğuyaka mahallelerinde birer parkta ve Falez 1 Park’ta sistem kuruldu. Ayrıca Üçgen Mahallesi’nde bulunan Beş Şehitler Parkı’nın iki noktasına yerleştirilen güneş panelleri ve sevgi değirmenleriyle parkın ihtiyacı olan elektriği üretmesi sağlandı.



“Kısa sürede, 9 parkımızı, kurduğumuz 10 sistemle ihtiyacı olan elektriği üretebilir hale getirdik”

Belediye Başkanı Ümit Uysal, sisteminin Muratpaşa Belediyesi’nin birçok alanda yürüttüğü inovasyon çalışmalarından biri olduğunu söyledi. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda ilerleyen projenin sadece yatırım maliyeti bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Güneş enerjisiyle elektrik maliyeti olmadan parklarımızın aydınlatılmasını sağlıyoruz. Kısa sürede, 9 parkımızı, kurduğumuz 10 sistemle ihtiyacı olan elektriği üretebilir hale getirdik” diye konuştu.

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