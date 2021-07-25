Kütükçü’ye kapalı pazar ve okul müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütükçü’ye kapalı pazar ve okul müjdesi

İHA

Kütükçü’ye kapalı pazar ve okul müjdesi

Kepez Belediyesi, gecekondudan modern konutlara dönüşümün yaşandığı Kütükçü Mahallesi’nin okul ve kapalı semt pazarı taleplerini karşılıyor. Mahalleye yeni bir okul ile kapalı pazarın yapılmasını sağlayacak olan kararlar, belediye meclisinden geçti.
Masa Dağı eteklerinde kurulan ve coğrafi konumundan dolayı deniz manzaralı bir yerleşim yeri olan Kütükçü Mahallesi’ne, sosyal yaşam kalitesini artıracak yeni yatırımlar geliyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarının çözülmesiyle gecekondudan modern bir şehre dönüşen mahallenin, yeni bir okul ile kapalı semt pazarı ihtiyaçları karşılanıyor.
İmar planında kalıcı pazar alanları oluşturarak, sokak aralarında kurulan semt pazarlarının kaldırılmasına önem veren Kepez Belediyesi, Kütükçü Mahallesi’nin modern imajına yakışmayan sokak pazarını da kaldırdı.
İmar planı revizyonuyla mahallenin doğusunda askeri alanın sınırında 3 bin 810 metrekare büyüklüğünde pazar alanı oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz Nisan’da, pazarın zeminine ve bağlantı yollarına 2 bin ton sıcak asfalt dökerek, pazarı kullanıma hazır hale getirdi.

Sokak pazarı gitti, kapalı pazar geldi
Kepez Belediyesi, kalıcı semt pazarı isteklerini karşıladığı Kütükçü Mahallesi sakinlerine pazar yatırımında ikinci müjdeyi de verdi. Bu yıl inşa edilen ve önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan açık semt pazarının üstü çatı ile kapatılıyor. Kütükçü pazar alanının üstünün çatı ile kapatılması işi, belediye ve pazarcı esnafı işbirliğiyle yapılacak. Kepez Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısında, Kütükçü açık semt pazarının üstüne çatı yapılması talebi oybirliği kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy ile Düdenbaşı mahallelerinde mülkiyeti belediyeye ait olan, imar planında pazar yeri gözüken ve hali hazırda pazar kurulan alanlara, esnaf desteği ile kapalı pazar yapılması talebi de meclisten geçti. Başkan Hakan Tütüncü, esnafa ve vatandaşlara hava şartlarında etkilenmeyecekleri bir ortamda, sağlıklı alanlarda alışveriş yapabilme imkanı sunacak olan kapalı semt pazarlarının inşasını, bu yıl içerisinde başlatmayı planladıklarını söyledi.

Belediye arsasını okul yapımı için tahsis etti
Okul arsalarının sorunlarını çözerek ve kendi arsalarını Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis ederek ilçeye yüzlerce okulun yapılmasını sağlayan Kepez Belediyesi, bir okul da Kütükçü Mahallesi’ne kazandırıyor. Kütükçü Mahallesi’nde, mülkiyeti belediyeye ait olan parsel, okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Kütükçü Mahallesi’nde, 1\1000 ölçekli imar planında ilkokul alanı olan belediyeye ait parselin, tahsisini istedi. Kepez Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısında bu talep, oy birliği ile kabul edildi.

Belediye desteği ile Kepez’e 130’dan fazla okul
Belediye, devlet ve hayırsever işbirliği ile son 12 yılda Kepez’e, 130’dan fazla okul yapıldığını anımsatan Başkan Tütüncü, “Kütükçü Mahallemizin uzunca yılların gayretleri neticesinde 2/B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş Hazine arazileri üzerindeki taşınmazların tapu problemlerini çözdük. İmar revizyonuyla kat artışını yaptık. Her türlü çalışmayı bu bölgeye yaparak Kütükçü’yü, bambaşka bir gelişmişlik seviyesine taşıdık. Gecekondudan modern konutlara dönüşümle birlikte mahallenin nüfusu arttı. Nüfus artışı da yeni bir okul binası ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için de belediyemize ait olan ve imar planında okul olan arsayı, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Melis kararıyla tahsis ettik. Şimdi de tahsis ettiğimiz arsaya, en kısa sürede bir okul binasının yapılması için çalışacağız. ”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oyuncu Aykul'un cenazesini ablası aldı; 4 gün önce çektiği video ortaya çıktı
YEREL HABERLER Oyuncu Aykul'un cenazesini ablası aldı; 4 gün önce ...
Oğlunun cenazesini görünce, güçlükle ayakta durabildi
YEREL HABERLER Oğlunun cenazesini görünce, güçlükle ayakta durabildi
180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden ...
Tütüncü’den ilk hasat paylaşımı
YEREL HABERLER Tütüncü’den ilk hasat paylaşımı
Ünlü tiyatro sanatçısı Levent Aykul'un cenazesi adli tıptan alındı Ablası Emel Kalkandelen: "Hep nefes sıkıntısı vardı"
YEREL HABERLER Ünlü tiyatro sanatçısı Levent Aykul'un cenazesi adli ...
Antalya'da şelaleler de ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Antalya'da şelaleler de ziyaretçi akınına uğradı
Öfkeli komşu tartıştığı komşusunun evine pompalıyla ateş etti, anne kolundan yaralandı, köpek katledildi İki komşu arasındaki tartışmada sinirlenen şahıs, pompalı tüfekle eve hem dışarıdan ateş etti hem de odadaki kadını sağ kolundan yaraladı İki kolundan da yaralanan kadın sağ kolunu kaybetme riski ile karşı karşıya Genç kız annesinin ikinci kez kurşunların hedefi olmaması için saldırgana yalvardı
YEREL HABERLER Öfkeli komşu tartıştığı komşusunun evine pompalıyla ...
Parasailinge tatilci ilgisi
YEREL HABERLER Parasailinge tatilci ilgisi
Uyuşturucu için eşi tarafından fuhşa zorlanan Ceyda, çocuklarına kavuşmak istiyor
YEREL HABERLER Uyuşturucu için eşi tarafından fuhşa zorlanan Ceyda, ...
Bu parklar elektrik üretiyor
YEREL HABERLER Bu parklar elektrik üretiyor
VİP araç, kavşakta otomobille çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER VİP araç, kavşakta otomobille çarpıştı: 2 yaralı
Alanya'da barlar sokağında maske zorunluluğu
YEREL HABERLER Alanya'da barlar sokağında maske zorunluluğu
Motosikletiyle 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü
YEREL HABERLER Motosikletiyle 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan ...
Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı:1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı:1 ölü
Trafik polisi, sokak köpeğine elleriyle su içirdi
YEREL HABERLER Trafik polisi, sokak köpeğine elleriyle su içirdi
Antalya’da çocukların su parklarına alternatif serin eğlencesinde hortum önlemi Boylarını aşmayan sulama kanalında karşıdan karşıya çekilen hortumu halat olarak kullanıyorlar Sulama kanalları denize gidemeyen çocukların eğlencesi su parklarını aratmadı
YEREL HABERLER Antalya’da çocukların su parklarına alternatif serin ...
Trafik polisinden yüreklere dokunan hareket Susayan sokak köpeğine çeşmeden elleriyle su içirdi
YEREL HABERLER Trafik polisinden yüreklere dokunan hareket Susayan ...
Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya-Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu Tatilcilerin dönüş yolu çileye dönüştü
YEREL HABERLER Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde ...
Halı sahada sakatlanmış gibi yapıp, yanına gelen kız arkadaşına evlilik teklif etti
YEREL HABERLER Halı sahada sakatlanmış gibi yapıp, yanına gelen kız ...
Alacak tartışmasında başından vuruldu, 13 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Alacak tartışmasında başından vuruldu, 13 gün sonra ...
Serik Belediyespor'da Afyon kampı başladı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor'da Afyon kampı başladı
Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ölü Kardeşlerden birisi yaralandı diğeri 12 sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra ...
Tek yumurta ikizlerini ayıran kazada sürücü alkolü çıktı Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü sabah saatlerinde polise teslim oldu Yeğenini kazada kaybeden amca, cenaze aracına dayanarak hüngür hüngür ağladı
YEREL HABERLER Tek yumurta ikizlerini ayıran kazada sürücü alkolü ...