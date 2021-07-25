Tatilin son gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk devam etti.

Hava sıcaklığının 36,5, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilinin son gününde de sahildeki yoğunluk göze çarptı. Kimileri güneşlenmeyi tercih ederken kimileri de denize girip keyifli dakikalar geçirdi.

Tatilcilerin sahilde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-07-25 14:21:53



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