Antalya’da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı İnsansız kurtarma aracı ve cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale etti, tatilciler tatbikatı şaşkınlıkla izledi

Ülke genelinde 43 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bayram tatilinin son gününde Antalya’da ‘25 Temmuz Dünya Suda Boğulmayı Önleme Günü’ne dikkat çekmek için kurtarma tatbikatı yapıldı. Birebir cankurtaran ve insansız kurtarma aracıyla yapılan tatbikatı tatilciler şaşkınlıkla izledi.

Türkiye Sualtı Federasyonu’nun (TSSF) günün önemine dikkat çekmek adına yaptığı etkinlik çağrısı sonrası Antalya’nın halk plajlarında boğulma vakalarına karşı bilgilendirme stantları kurularak, kurtarma tatbikatları yapıldı. TSSF Altın Cankurtaran Eğitmeni Adnan Büyük ve TSSF Bronz Cankurtaran Eğitmeni Beraat Kocaman yönetiminde Sarısu Plajı’nda gerçekleştirilen tatbikatta denizde boğulmakta olan kişi kurtarıldı. Ardından insansız kurtarma aracı ile de bir kurtarma tatbikatı yapıldı. Kıyıya çıkartılan kişilere müdahalede bulunulurken, tatbikatları plajdaki tatilciler şaşkınlıkla izledi.



“Çok iyi yüzmeyi bilseniz bile birçok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz”

TSSF Altın Cankurtaran Eğitmeni Adnan Büyük, denizde sadece yüzme ile ilgili değil farklı tehlikeler olduğuna işaret ederek, “Akıntılar oluşabiliyor. Çok iyi yüzmeyi bilseniz bile birçok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz. Onun için muhakkak cankurtaranların direktiflerine uyun. Cankurtaranlar burada sizin için var” dedi.

Boğulma vakalarının son dönemlerde artışa geçtiğine dikkat çeken Büyük, “Sadece deniz kıyılarında değil, iç sularda da boğulmalar oluyor. DSÖ’nün istatistiklerine göre genel boğulma yaşı 124 yaş arası. Bu istatistikte en fazla bölümü de çocuklarımız. Boğulma bir kader değil, önlemini alalım” ifadelerini kullandı.

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