Tatilin son gününde sahil ve piknik alanlarında korkutan yoğunluk Her geçen gün artan vakalara rağmen Antalya’da sosyal mesafe ve maske hiçe sayıldı

Antalya’da bayram tatilinin son gününde plajlarda ve piknik alanlarında yoğunluk oluştu. Sahile gelen bazı tatilciler, oluşan yoğunluktan dolayı denize girmeye korktu.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün 12 binin üzerinde Covid19 vakası açıklanırken, turizm kenti Antalya’da plajlarda ve piknik alanlarında yoğunluk oluştu. Kurban Bayramı tatilinin son gününe oldukça yoğun giren kentte hava sıcaklığı 35, nem oranı ise yüzde 34 ölçülürken, tatilin bitimine saatler kala vatandaşlar sahillere ve piknik alanlarına akın etti. Bazı tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkarttı, bazıları hemen yakın bölgedeki piknik alanında mangal yaktı. Kimileri de gölgelik alanlarda uykunun tadını çıkardı.

Maskenin unutulduğu, mesafenin de hiçe sayıldığı alanlarda oluşan yoğunluk bazı tatilcileri tedirgin etti. Tatilcilerden Veysi Üzüm, “Tatil güzel geçti ama yoğunluk çok. Tedirgin oluyoruz. Denize girmeye korkuyoruz” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte piknik keyfi yapan tatilcilerden Onur Koç, “Ankara’dan geldim. Yoğunluk var, bazı yerler ise aşırı yoğun. Farklı noktalarda eğlenemiyoruz. Çok kalabalık olduğu için tedirginliğimiz de var” ifadelerini kullandı. Koç, açıklamasının ardından Ankara havası eşliğinde oynayarak tatil keyfini sürdürdü.

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