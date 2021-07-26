(ÖZEL) Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı Kındılçeşme sahilinde ilk kez Caretta Caretta yumurtlaması kayda geçti Yuvada, 40’tan fazlası denize ulaşmış 60’ın üzerinde yumurta, yuvada sıkışan çıkmış yapamamış uyuşuk durumda 13 Caretta Caretta bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı Kındılçeşme sahilinde ilk kez Caretta Caretta yumurtlaması kayda geçti Yuvada, 40’tan fazlası denize ulaşmış 60’ın üzerinde yumurta, yuvada sıkışan çıkmış yapamamış uyuşuk durumda 13 Caretta Caretta bulundu

İHA

(ÖZEL) Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı Kındılçeşme sahilinde ilk kez Caretta Caretta yumurtlaması kayda geçti Yuvada, 40’tan fazlası denize ulaşmış 60’ın üzerinde yumurta, yuvada sıkışan çıkmış yapamamış uyuşuk durumda 13 Caretta Caretta bulundu

Caretta Caretta’ların önemli yumurtlama noktalarından olan Kemer’in dünyaca ünlü tatil beldesi Çıralı’ya, aynı ilçe merkezindeki Kındılçeşme sahili rakip oluyor. Daha önce resmen tespit edilmediği için Caretta Caretta yuvalama alanı olarak tescil edilmeyen Kındılçeşme sahilindeki çıkış, yumurtlama ve yavruların denize ulaştığı anlar görüntülendi. Yuvada, 40’tan fazlası denize ulaşmış 60’ın üzerinde yumurta, yuvada sıkışan çıkmış yapamamış uyuşuk durumda 13 Caretta Caretta bulundu. 5’i kendiliğinden denize ulaşan Caretta Caretta yavruları turistlerin ilgisini üzerinde topladı.

İlk çıkışı spor yapan doktor gördü
Bu yıl ilk kez 27 Mayıs sabahı sahilde koşu yapan Dr. Emin Ali Tütüncü’nün fark ettiği karaya Caretta Caretta çıkışını öğrenen gazeteciler, bir başka çıkışı ve yumurtlama noktasını tespit ederek, durumu Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun’a bildirdi. Uzun, gelerek yumurtlama iddiasının olduğu noktayı aradı ancak yumurtaya rastlayamadı, bu yüzden işaretleme ve koruma yapılmadı. Gazeteciler 14 Temmuz sabahı yine sahilde bir çıkış saptadı ve haber verilen Veteriner Hekim Fevzi Uzun, bu kez bildirilen noktadaki Caretta Caretta yumurtalarını tespit ederek yuvayı koruma altına aldı. Böylece Kındılçeşme tarihinde ilk kez Caretta Caretta yumurtlaması kayda geçti.

Baş yuvadan yavru çıkışı tespit edildi
Kayıtlı tek yuvanın çıkış tarihi Ağustos ayı sonları şeklinde beklenirken, 1920 Temmuz’da daha önce tespit edilen ancak yumurta bulunamayan yuvalardan çok sayıda yavru Caretta Caretta’nın çıkarak denize ulaştığı ayak izlerinden anlaşıldı. Veteriner Hekim Fevzi Uzun, tekrar sahile gelerek daha önce yumurta bulunamayan yuvaları tekrar kazdığında, bunlardan birinde 1 ölü 4 sağ Caretta Caretta yavrusu, 100’e yakın yumurta buldu. 60’ın üzerinde yavrunun çıkış yaptığı yuvadan çıkan yavrular denize bırakıldı.

Baş sanılan diğer yuvadan da yavru çıktı
Yavru çıkışları şimdilik bitti diye düşünülürken, yumurta bulunamayan yuvadan çok sayıda yavru çıkışı ayak izlerinden anlaşılınca, Fevzi Uzun üçüncü kez kazdığı yuvada, 40’tan fazlası denize ulaşmış 60’ın üzerinde yumurta, yuvadan sıkışan çıkmış yapamamış uyuşuk durumda 13 Caretta Caretta buldu. 5’i kendiliğinden denize ulaşan Caretta Caretta yavruları turistlerin ilgisini üzerinde topladı. Geriye kalan 8 Caretta Caretta yavrusu ise bir kova içinde dinlendirildikten sonra geceleyin denize salındı. Caretta yavrularının denize ulaşma çabası, gece görüş kamerasıyla kaydedildi. Yavruları izleyen Rus turistler, yaşadıkları deneyimin benzersiz olduğunu ifade etti.
Kındılçeşme sahilindeki gizli yuvalardan önümüzdeki günlerde de çok sayıda yavrunun çıkması, denize ulaşması bekleniyor. Gönüllülerin sahildeki kontrolleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi caminin duvarlarında argo sözcükler
YEREL HABERLER Tarihi caminin duvarlarında argo sözcükler
(ÖZEL) Lüks araba alev alev yandı, patlama sesi vatandaşları sokağa döktü
YEREL HABERLER (ÖZEL) Lüks araba alev alev yandı, patlama sesi ...
Konser için geldiği Antalya'da klip çekti
YEREL HABERLER Konser için geldiği Antalya'da klip çekti
Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, ...
'Kusursuz güzellik hastalığı', ergenleri tehdit ediyor
YEREL HABERLER 'Kusursuz güzellik hastalığı', ergenleri tehdit ...
Feslikan’ın başpehlivanı Ali Gürbüz
YEREL HABERLER Feslikan’ın başpehlivanı Ali Gürbüz
Yerleşik Alman kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yerleşik Alman kadın evinde ölü bulundu
Moloz yangınında gökyüzünü duman kapladı
YEREL HABERLER Moloz yangınında gökyüzünü duman kapladı
Antalya'da sahili 'hortum' vurdu, 6 turist yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da sahili 'hortum' vurdu, 6 turist yaralandı
Antalya’daki moloz yangınında gökyüzü bulutla kaplandı, güneş kızıla döndü Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya’daki moloz yangınında gökyüzü bulutla ...
Antalya'da hortum sahili vurdu: 6 yaralı Gölgelikler devrildi şezlonglar savruldu
YEREL HABERLER Antalya'da hortum sahili vurdu: 6 yaralı Gölgelikler ...
Tatilin son gününde sahil ve piknik alanlarında korkutan yoğunluk Her geçen gün artan vakalara rağmen Antalya’da sosyal mesafe ve maske hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Tatilin son gününde sahil ve piknik alanlarında ...
(Özel) Ününü duyan şifa için bu havuza koşuyor, 1 dakika kalıp kendini dışarı atıyor Yaz-kış 12-13 derece olan kükürtlü su, şifa arayanların akınına uğruyor
YEREL HABERLER (Özel) Ününü duyan şifa için bu havuza koşuyor, 1 ...
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar Güneşlenmek için 30 metrelik falezin uç noktasını seçen gençler yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple ...
Tatilin son gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk
YEREL HABERLER Tatilin son gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk
Antalya’da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı İnsansız kurtarma aracı ve cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale etti, tatilciler tatbikatı şaşkınlıkla izledi
YEREL HABERLER Antalya’da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı ...
İsmet İnönü Kent Meydanı’na emekli kahvesi
YEREL HABERLER İsmet İnönü Kent Meydanı’na emekli kahvesi
(ÖZEL) Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda tarihe kulaç atıyorlar Tarihe ışık tutan Lymra Antik Kenti, doğal havuzlarıyla da tatilcilerin gözdesi oldu Tarihi antik kentte yüzmek için kilometrelerce yol geliyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda ...
Kütükçü’ye kapalı pazar ve okul müjdesi
YEREL HABERLER Kütükçü’ye kapalı pazar ve okul müjdesi
Oyuncu Aykul'un cenazesini ablası aldı; 4 gün önce çektiği video ortaya çıktı
YEREL HABERLER Oyuncu Aykul'un cenazesini ablası aldı; 4 gün önce ...
Oğlunun cenazesini görünce, güçlükle ayakta durabildi
YEREL HABERLER Oğlunun cenazesini görünce, güçlükle ayakta durabildi
180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden ...
Tütüncü’den ilk hasat paylaşımı
YEREL HABERLER Tütüncü’den ilk hasat paylaşımı
Ünlü tiyatro sanatçısı Levent Aykul'un cenazesi adli tıptan alındı Ablası Emel Kalkandelen: "Hep nefes sıkıntısı vardı"
YEREL HABERLER Ünlü tiyatro sanatçısı Levent Aykul'un cenazesi adli ...