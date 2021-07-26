Patenli çocuklar, toprak zeminde otobüs şoföründen seke seke kaçtı

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ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da halk otobüsünün arkasına tutunan 3 patenli çocuk, şoföre zor anlar yaşattı. Çocuklar uyarılara rağmen otobüse tutunmaya devam edince, şoför aracı durdurdu. Patenli çocukların refüjde toprak zeminde seke seke kaçma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte dün akşam Büyükşehir Belediyesi'nin 67 numaralı Minicity-Meydan seferini yapan özel halk otobüsünün arkasına tutunan 3 çocuk, sürücüye zor anlar yaşattı. Otobüsün şoförü, çocukları fark edip uyardı. Uyarıya rağmen çocuklar, otobüse tutunmaya devam etti. Şoför, otobüsü sağa çekip durdurunca çocuklar yakalanmamak için trafikteki araçlara rağmen ters yönde kaçmaya çalıştı. Otobüs şoförünün, "Gel buraya, gel, gel" diye bağırdığı görüldü. Patenli çocukların refüjde toprak zeminde seke seke kaçma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-07-26 11:21:11



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