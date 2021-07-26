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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan pazarından eğitim kampüsüne

İHA

Hayvan pazarından eğitim kampüsüne

Çamlıbel Mahallesi`nde mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarının çözüldüğü eski hayvan pazarı alanına, Anadolu Lisesi’nden sonra 32 derslikli ilkokul inşa ediliyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çamlıbel Mahallesi’nde, geçmiş yıllarda hayvan pazarı kurulan 25 dönüm alanla ilgili "Hayvan pazarını kaldıracağız. Yerine okul yaptıracağız.” vaadini ikinci kez yerine getirdi. Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi’nde yer alan arazinin mülkiyet ve imar problemleri 2010’da çözüldü. Milli Eğitim Bakanlığı da çözümün ardından arsanın imar planında okul alanı olan kısmına geçtiğimiz yıllarda Anadolu Lisesi inşa etti. Bölgenin ilk lisesi olan okula, daha sonra Şehit Muhittin Talha Çalışkan ismi verildi.

Çamlıbel’e 32 derslikli ilkokul
Bir dönem hayvan pazarı olan alana ikinci okul yatırımı da geldi. Başkan Hakan Tütüncü’nün girişimleriyle Şehit Muhittin Talha Çalışkan Lisesi’nin yanında, imar planında ilkokul alanı olan 11 bin metrekare parsele ilkokul binası inşa ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen 32 derslikli ilkokul binasının yapımına başlandı.
Kepez Belediyesi, iki okul binasına kavuşan 23 dönüm arsanın bir kısmını da, portakal ve zeytin ağaçları dikerek yeşillendirmişti.

Mülkiyet sorunları çözüldü, okul yatırımları geldi
Başkan Hakan Tütüncü, hayvan pazarı olarak bilinen alanın mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözme sözü verdiğini anımsatarak, şu açıklamayı yaptı: "Bu sözümüzün takibini yaptık. Alanda ciddi mülkiyet problemi vardı. İmarla ilgili düzenlemeleri yaparak, mülkiyet problemlerini çözdük. Böylelikle arsanın imar planında okul olan kısmına okul yapılmasının önünü açtık. Bölgeye ilk olarak 24 derslikli bir lise yapıldı. Şehit Muhittin Talha Çalışkan Lisesi, bölgeye ciddi bir canlılık kazandırdı. Lise binasının yanına bölge sakinlerimizin talebi olan ilkokul binasını da kazandırıyoruz. Yapımı başlayan 32 derslikli ilkokul, Çamlıbel, Göçerler, Esentepe ve Erenköy mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun. İki okul yatırımıyla bir zamanlar hayvan pazarı kurulan alanı bir eğitim adasına dönüştürdük.”

Tütüncü’den Kepez’e 130’dan fazla okul
“Biz en çok ilçemize yeni okul binaları yapıldığında mutlu oluyoruz.” diyen Tütüncü, “Arsalarımızı, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis ederek, okul arsalarının imar sorunlarını çözerek ilçemize 130’dan fazla okul binasının yapılmasını sağladık. Çocuklarımızın daha modern ve rahat ortamlarda eğitim alabilmeleri için devlet, belediye ve hayırsever işbirliği ile Kepez’imize yeni okul binaları kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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