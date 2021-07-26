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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düden Şelalesi bayramda 100 bin ziyaretçiyi ağırladı

İHA

Düden Şelalesi bayramda 100 bin ziyaretçiyi ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen dünyaca ünlü Düden Şelalesi, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Doğa harikası şelaleyi bayram tatilinde yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.
Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 9 günlük tatil boyunca on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Şelale, doğal güzelliği ve serin havasıyla yaz sıcağında ziyaretçilerine serin bir ortam sunuyor.
Antalya'nın doğa harikalarından biri olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi’ni bayram tatili boyunca yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Günlük ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleye gelen tatilciler, görsel şölen sunan kartpostallık manzara karşısında bol bol fotoğraf çektirdi. Şelalenin döküldüğü alanda yoğunluk oluşturan tatilciler, suyun verdiği serinlikle hem serinledi, hem de eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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