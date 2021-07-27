Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 1 ölü, 9 yaralı (2)

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YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Antalya'da, bir restoranın açık alanında düzenlenen kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişiden durumu ağır olan Mustafa Ölmez (44) yaşamını yitirdi. Yaralılar Niyazi Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Fadime Ölmez, Ercan Ak, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ramazan Solmaz ve Fatma Yener Arın'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralılardan Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-07-27 00:06:11



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