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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencilerine “yapay zekâ” semineri

İHA

Lise öğrencilerine “yapay zekâ” semineri

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından,“Yapay Zekâ ve Uygulamaları, Neden Yapay Zekâ Öğrenmeliyim?” konusunda, lise son sınıf ve mezun öğrenciler ile bu konuyla ilgilenen, ilgilenebilecek kişilere yönelik olarak üç günlük bir web semineri düzenlendi. Yapay zekâ konularına gençlerin ilgi göstermesi gerektiğini söyleyen Dr. Hüseyin Kusetoğulları, “Bu insan kaynağına tüm dünya genelinde ciddi anlamda ihtiyaç var. Bu bölümü tercih eden öğrencilerin gelecekte işsiz kalma korkusu olmaz” diye konuştu.

Yapay zeka öğrenmek isteyenler ne yapmalı
Yapay zekâ öğrenmek isteyenlerin ‘Bilgisayar Mühendisliği’ konuları ile de ilgili olmaları gerektiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kusetoğulları, “ Örneğin, öğrenciler bu işin algoritması, donanımı, istatistiği ve matematiğini ne kadar iyi bilirlerse, yapay zekâyı anlamaları da o kadar kolay olacaktır. Dünyada yapay zekânın uygulama alanları oldukça artmaktadır. Şirketler artık sadece yapay zekânın karar verme mekanizmasını/işleyişini değil, aynı zamanda daha hızlı sonuç bulup cevap vermesini de istemektedirler” diye konuştu. Yapay zekânın dünyadaki önemine, gelecekteki yerine vurgu yapan Dr. Kusetoğulları, “Yapay zekâ alanında ilerlemek isteyen arkadaşlarımızın almaları gereken temel dersler “Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı” öğretim programında yer almaktadır. Bu derslere, bilgisayar programlama, ayrık matematik, veri yapıları, veri tabanı yönetim sistemleri, algoritma tasarımı ve analizi ve istatistik, yazılım mühendisliği ve yapay zekâya giriş gibi pek çok ders ve ilgili donanım elektronik dersleri örnek olarak verilebilir. Ayrıca, yine bu alan kapsamında bilgisayarlı görü, bulanık mantık, büyük veri, derin öğrenme, doğal dil işleme, evrimsel hesaplama/berim, genetik algoritmalar, görüntü işleme, karar destek sistemleri, makine öğrenmesi nesnelerin interneti, örüntü tanıma, uzman sistemler, veri bilimi, veri madenciliği ve yapay sinir ağları gibi konularda da öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri mümkün olabilmektedir. Örneğin, klasik yapay zekâ insan zekâsının bilgisayar sistemleri üzerinde benzetimi ile ilgilenmekte iken, yapay zekânın sürü zekâsı gibi özelleşmiş alt alanları ile de karşılaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bilgisayar Mühendisliği çağın mesleği
Alanya HEP Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Kusetoğulları, yapay zekâ konularını merak eden lise öğrencilerinin sorularını da cevaplandırdı. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği konularının bu çağda geçerli bir meslek olduğuna vurgu yapan Kusetoğulları, şöyle devam etti: “Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği” açısından bakıldığında ise yazılımsal gerçeklemeler gibi donanımsal gerçeklemeler de mevcuttur. Diğer yandan, akıllı problem çözme teknikleri, akıllı şehirler, eniyileme esnek hesaplama, insanbilgisayar / bilgisayarbilgisayar etkileşimi, robotbilim (robotik), sezgisel yaklaşımlar, sibernetik sistemler, telekomünikasyon, yapay yaşam ve zeki sistemler gibi kayda değer derecede çok fazla sayıdaki alan/disiplin/konu/saha/sektör de doğrudan veya dolaylı olarak bir şekilde yapay zekâ ile ilişki içerisindedir. Bu anlamda, gerek kuramsal/teorik altyapı gerekse pratik uygulama ve projeler aracılığıyla desteklenecek bir eğitimöğretim süreci ile söz konusu alanlarda yetkin olabilecek bilgisayar mühendisleri yetiştirilebilir. Bu insan kaynağına tüm dünya genelinde ciddi anlamda ihtiyaç olduğu ise aşikârdır. Bu bölümü tercih eden öğrencilerin gelecekte işsiz kalma korkusu olmaz.”
Yapay Zekâ ve Uygulamaları: Neden Yapay Zekâ Öğrenmeliyim?” konusunda gerçekleştirilen üç günlük seminer, öğrencilerin konu hakkında değerlendirmeleriyle sona erdi.

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