Akseki’de üreticiye sulama borusu yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada kapalı sulama sisteminin yaygınlaşması amacıyla Akseki İlçesi Çaltılıçukur Mahallesi’ndeki üreticilere sulama borusu desteği verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçe ilçe gezerek üreticinin sorunlarını dinliyor, eksiklerini yerinde tespit ediyor. Yapılan incelemeler sonrası tarım arazilerine açık ve kapalı sulama tesisi kurulması için plan ve proje çalışmaları yapılıyor, sulama borusu desteği sağlanıyor.



150 hane faydalanacak

Bu kapsamda Akseki İlçesi Çaltılıçukur Mahallesi’ndeki üreticilere kapalı devre sulama sistemi kurulması için destek verildi. 150 hanenin faydalanacağı sistem için üreticilere sulama borusu yardımında bulunuldu. Üreticilerle işbirliğinde kurulacak kapalı sistem sulama sistemi ile Çaltılıçukur Mahallesi’ndeki çiftçiler modern sulama yöntemleri ile tanışacak. Su israfı önlenirken, ürün çeşitliliği ve verim artacak.

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