Kaş'ta yiyecek arayan yaban domuzu kamerada

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ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaban domuzu, şehir merkezine indi. Yiyecek arayan yaban domuzunu kamyonet kasasındaki kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 6 kat artan Kaş ilçesinde yaşam normale dönüp, sokaklar sakinleşince aç kalan yaban domuzu da ilçeye inerek, sokaklarda yiyecek aradı. Yaban hayvanı, kamyonet kasasındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya

2021-07-27 11:51:50



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