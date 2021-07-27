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Antalya’da artan turist sayısı fuar sektörüne de umut oldu Gelen turist sayısı pandemi öncesi seviyelerine ulaştı

İHA

Antalya’da artan turist sayısı fuar sektörüne de umut oldu Gelen turist sayısı pandemi öncesi seviyelerine ulaştı

Antalya’da yaşanan turist yoğunluğu ekonomiye olumlu katkılar sağladı. Geçen seneye göre gelen turist sayısında yüzde 350 seviyelerinde artışın yaşandığı şehirde fuarlara olan talepler de arttı. Gelen taleplere bağlı olarak 1821 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Anfaş 32. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı ve 28. Uluslararası Food Product Fuarı HORECA sektörünün tek çatı altında buluşması, gelecek sezon hazırlıklarının ve ihtiyaçlarının karşılanması adına köprü görevi görecek.
Kısıtlamaların ve uçuş yasaklarının kalkmasının ardından Turizmin Başkenti Antalya günden güne turist sayısında rekorlar kırmaya devam ediyor. Gelen turist sayısı 25 Temmuz itibariyle 3 milyonu geçti. Geçen senenin aynı dönemlerine göre yüzde 300 350 seviyelerinde artış yaşandı. Antalya’ya ziyaretçi girişi pandemi öncesi günlerdeki sayıya ulaştı. Bir günde inen uçak ve gelen turist sayısında dönemin rekoru kırıldı. Antalya havaalanına her 6 dakikada bir uçak inerken 17 Temmuz günü Antalya havaalanına 105’i Rusya, 68’i Almanya’dan olmak üzere toplam 386 uçak indi. Ziyaretçilerin çoğunluğu Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya gibi ülkelerden oluşuyor. Bu sayının Ağustos’a kadar daha çok artacağı belirtiliyor.

Fuarcılık sektörü umutlandı
Yaşanan yoğunluktan dolayı turizm sektörüne hizmet veren firmalar uzun zamandır yaşayamadıkları bir yoğunlukla karşılaştılar. Özellikle otellere hizmet veren firmalar ürün yetiştirmekte ve yoğun talebi karşılamakta zorlandılar. Bu yoğunluktan oldukça memnun olan firmalar ekonomik anlamda hızlı bir kalkınma yaşadı. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak firmaların fuara olan talepleri de hızlı bir şekilde artışa geçti ve bu hızlanma satışlara olumlu bir şekilde yansıdı. Bu noktada 18 21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Anfaş 32. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı ve 28. Uluslararası Food Product Fuarı HORECA sektörünün tek çatı altında buluşması, gelecek sezon hazırlıklarının ve ihtiyaçlarının karşılanması adına, büyük bir önem taşıyor. Gerekli tüm tedbirlerin en üst düzeyde uygulandığı “Güvenli Turizmin Başkenti” Antalya “Güvenli Fuar ve Organizasyon” sertifikasına sahip olan Anfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. tarafından düzenlenen sektörün en büyük fuarlarına ev sahipliği yapacak.

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