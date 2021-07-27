Trafik kazası sonrası araçtan çıkıp oyunlarına devam ettiler 1 kişinin yaralandığı trafik kazası çocukların oyununa engel olmadı

Antalya'da 2 otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan birisinde bulunan ve denizden geldikleri bildirilen 2 çocuk, kazaya aldırış etmeksizin oyunlarına devam ettiler.

Kaza, Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Kaya’nın kullandığı 07 LJY 86 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil ile 114 sokakta Çevreyolu istikametinden Hatipler istikametine seyir halindeki Metin Berkay Gürler’in kullandığı 07 PJ 012 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada Kartal Marka otomobil hurdaya dönerken, yoldan kayarak şarampole inen diğer otomobilin sürücüsü Metin Berkay Gürler yaralandı. Gürler, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Çocuklar kazaya rağmen oyun oynamayı bırakmadı

Kaza yapan araçlardan birinde bulunduğu bildirilen 2 çocuk, kazanın ardından sanki hiçbir şey olmamışçasına kendi aralarında oyun oynamaya devam ettiler. Trafik ekiplerinin çalışması, kaza yapanların telaşları onların umurlarında bile olmadı.

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