Kır düğününde 1 kişinin öldüğü restoranın işletmecisi: İhmal yok (2)

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CENAZESİNİ, YARALANAN EŞİ TESLİM ALDI

Antalya'da, dün akşam yapılan kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden, 3 çocuk babası Mustafa Ölmez'in (44) cenazesi, olayda yaralanan eşi Güldeniz Ölmez tarafından morgdan alındı. Mimar eşinin cenazesini almak için başı sargılı olarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Ölmez, gözyaşı dökerken, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu. Mustafa Ölmez'in, yarın öğle saatlerinde, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-07-27 13:45:11



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