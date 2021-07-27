Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü Manavgat'ta makilik alan yangını korkuttu Bahçedeki keçiler vatandaşlar tarafından bağlı oldukları ağaçtan çözülüp uzaklaştırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Yolu üzeri Manavgat Şelalesi yakınlarında makilik alanda çıkan ve karşısında bulunan portakal bahçesine sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşlar portakal bahçesindeki keçilerin iplerini çözüp bahçeden uzaklaştırdı. Yangının meydana geldiği bölgede ikamet eden bir kız çocuğu, yangının yoldan geçen bir kişinin sigarasını atmasının ardından başladığını söyledi.

Yangın, Manavgat Oymapınar Yolu üzerinde Manavgat Şelalesine 400 metre mesafedeki Sarılar Mahallesi İnönü Tepesinde başladı. Kimliği belirsiz bir kişinin attığı sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangına ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri, Orman İşletme Arazözleri ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler birimine bağlı su tankerlerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri müdahalede bulundu.

İnönü Tepesinde bulunan makilik ve çalılıklardaki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken yolun karşısında bulunan Portakal Bahçesine de sıçradı. Portakal Bahçesinin ortasında bulunan kuru otlar tutuşurken çevredeki vatandaşlar bahçedeki yangına müdahalede bulundu. Bahçedeki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.



Keçileri uzaklaştırdılar

Portakal bahçesine sıçrayan yangın, portakal ağaçlarına bağlı bir şekilde otlayan keçilere korku dolu anlar yaşattı. Özellikle, küçük bir oğlağın annesinin altına girerek kendini korumaya çalıştığı gözlenirken, keçiler kendilerini iplerinden kurtarabilmek için çaba harcadı. Çevredeki vatandaşların iplerini çözmeleriyle birlikte keçiler bahçeden güvenli bir alana doğru uzaklaştı.



Sigara izmariti iddiası

Yangının meydana geldiği yerin karşısında evleri bulunan bir kız çocuğu, yangını ilk görenin kendisi olduğunu belirterek “Yoldan geçen bir adam sigarasını yol kenarına attı. Kısa bir süre sonra da buradan yangın başladı” diye konuştu.

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