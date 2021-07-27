FT Antalyaspor 3 etap kamp çalışması için Erzurum’a gitti

FT Antalyaspor, 3. etap kamp çalışması için yeniden Erzurum’a hareket etti.

20212022 sezonu hazırlıklarına Erzurum kampı ile başlayan FT Antalyaspor, 2 haftalık başarılı kamp çalışmasının ardından Antalya’ya dönüş yaptı. İki günlük iznin ardından tesislerde toplanan kırmızıbeyazlılar 2. etap çalışması ve hazırlık maçları için Afyonkarahisar’a gitti. Güney ekibi ilk hazırlık maçında Lübnan Premier Lig ekiplerinden Tadamon Sour SC takımını 20 mağlup etti. Kamp kapsamındaki bir diğer hazırlık maçında Antalyaspor 1. Lig ekini Menemenspor’u 41 mağlup etti. Daha sonra kente dönen kırmızıbeyazlılar 3. etap kamp çalışması için yeniden Erzurum’a hareket etti. Kafileyi Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik uğurladı.

6 Ağustos’a kadar Erzurum’da olacak olan Antalyaspor buradaki ilk hazırlık maçını yarın günü TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapacak. Kırmızıbeyazlıların bir sonraki hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Altay ile yapması bekleniyor.

Erzurum’daki ilk kamp döneminde Antalyaspor, 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’a 10 mağlup olmuş, Erzurum BB’yi ise 21 mağlup etmişti.

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