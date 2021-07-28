Köylü kadınların el emeği ürünleri markalaştı

Torosların güney yamaçlarında denizden bin 250 metre yükseklikte kurulan ve 4 bin yıllık tarihiyle Selge antik kentini de içine alan ve 366 bin dekarlık genişliğe sahip Köprülü Kanyon Milli Parkı ve çevresinde kalan köylerde kadınların geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünler, SelgeTeras adıyla markalaştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nca (UNDP) da desteklenen markalaşma süreci, 2008 yılında kurulan Kadın ve Genç Girişimci Merkezi Derneği’nce (KGEM) yürütüldü. Yöreye özgü kekik türleri, şalba, defne ve benzeri bitkiler, yağlar, reçeller ve el işi ürünler kısa bir süre sonra selgeteras adlı internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Bölgenin ürünleri SelgeTeras logosuyla artık pazara çıkmaya hazır hale gelirken yolculuğun anlatıldığı fotoğraf sergisi de Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde açıldı. 30 Temmuz’a kadar ücretsiz gezilebilecek serginin ziyaretçileri arasında Başkan Uysal da yer aldı.

Sergiyi ilgiyle gezen Başkan Uysal, Antalya ve çevresinin yaklaşık 400 antik kente sahip olduğunu ve kilometrelerce uzanan Toroslar içinde 100 kadar da vadinin bulunduğunu söyledi. Ancak bu kültürel ve doğal zenginliğin bölge insanı tarafından bir ekonomiye dönüştürülemediğini dile getiren Başkan Uysal, SelgeTeras markasını bu açıdan değerli ve önemli bulduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, eticaretin bu anlamda çok önemli imkanları sunduğunu da sözlerine ekledi.

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