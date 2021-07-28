Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 75,97’ye yükseldi

Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son açıklanan haritada da artışını sürdürerek, 75,97’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son haritayı açıkladı. Haritaya göre, Antalya’da son haftalarda görülen vaka artışları devam ediyor. 1016 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da 69,65 olarak belirlenen her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 1723 Temmuz arasında 75,97’ye yükseldi.



2 milyon 360 bin 16 doz aşı yapıldı

Antalya’da aşı çalışmaları da sürüyor. Kentte bugüne kadar 1 milyon 438 bin 592’si birinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 360 bin 16 doz aşı uygulandı.



Isparta’da vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da vaka sayısı önceki haftadaki kısa süreli düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti. Isparta’da 1723 Temmuz tarihleri arasında 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 67,15 oldu. Kentte bir önceki hafta vaka sayısı 44,29 olarak belirlenmişti. Isparta’da bugüne kadar 444 bin 894 doz aşı uygulanırken, bunlardan 242 bin 266’sı birinci, 166 bin 114’ü ise ikinci doz olarak yapıldı.



Burdur’daki artış sürüyor

Burdur'da da vaka sayılarındaki artış son haritaya yansıdı. Kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1016 Temmuz arasında 38,55 iken bu rakam 1723 Temmuz tarihlerinde 65,15’e yükseldi. Burdur’da ise bugüne kadar 283 bin 484 doz aşı uygulandı.

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