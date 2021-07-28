Antalya’dan Artvin’e yardım eli

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Artvin’de yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara temel ihtiyaç malzemeleri gönderdi.



Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası hazırlanan yardım kamyonu, yola çıktı. Gıda paketleri, hijyen malzemeleri, kanepe, halı, battaniye gibi malzemeler sel bölgesinde dağıtılarak afetzedelerin yaraları bir nebze de olsa hafifletilmeye çalışılacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, 2020 ve 2021 yılının Türkiye için zor yıllar olduğunu başta covid ile mücadele olmak üzere doğal afetlerle de karşı karşıya kalındığını belirtti. Ulutekin, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her afette yardıma koştuk. Karadeniz’deki sel felaketi sonrası kurulan koordinasyon merkezi ile irtibata geçtik. İhtiyaçlarını sorduk. Belirlenen malzemeleri yükledik ve Artvin’e gönderdik. Çekyat, halı, battaniye ihtiyaçlarını gıda ve hijyen malzemesi ile takviye ederek gönderdik. ‘Biz birlikte yaparız’ inancıyla Türkiye olarak güçlerimizi paylaşıyoruz” dedi.

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