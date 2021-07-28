İbradı’da içme suyunda yaşanan basınç düşüklüğü sorunu çözüldü

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Başlar Mahallesi’nin içme suyunda yaşadığı basınç düşüklüğü sorununu çözdü.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, İbradı İlçesi’ne bağlı Başlar Mahallesi’nde vatandaşların evlerine verilen suda basınç düşüklüğü yaşandığı bilgisi üzerine kaynaktan depoya ve şebekeye kadar hat üzerinde inceleme yaptı. Ekipler ana gözdeki çıkış noktasından yeterli suyun sağlandığını fakat hat üzerinde kayıp yaşandığını belirledi.

14 kilometrelik içme suyu hattı üzerine 4 adet yeni vantuz yerleştirildi. Ayrıca borularda meydana gelen doğal tıkanıklıklar da tek tek açılıp temizlenerek çalışma tamamlandı. Yapılan imalat ve temizlik sayesinde bölgedeki vatandaşların sorunu çözüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.