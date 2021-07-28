Antalya'da orman yangını

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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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