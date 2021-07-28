Ayırmak istediği kavga sonu oldu Eğlence merkezinde çıkan kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti

Antalya'da bir eğlence merkezinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, kavgayı ayırmak isteyen bir genç, kalbinden ve sağ kolundan bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam gece saatlerinde Konyaaltı Plajı'ndaki bir eğlence merkezinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezine gelen bir grup bir süre eğlendi. Bu sırada grup içerisinde bulunan M.K., ismi öğrenilemeyen bir kız ile dans etmek istedi. Kızın reddetmesi ile kızın erkek arkadaşı ile M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Gökhan Demirtaş, kavgayı ayırmak istedi. Bunun üzerine M.K. (26) işletmeden aldığı bıçakla Gökhan Demirtaş'ı (23) kalbinden ve sağ kolundan yaraladı.

Durum çalışanlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarından ardından olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ekipler tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, yunus ekiplerince, kovalamaca sonucu yakalandı. Gencin cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yakınları tarafından alınan cenazenin Uncalı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.