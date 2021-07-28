Kemer’de 9 günde 350 ton çöp geri dönüşüme gönderildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer ilçesinde hizmet veren 75. Yıl Katı Atık Transfer Merkezi’nden Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ne 9 günlük bayram tatilinde 350 ton çöp sevk edildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan turizm bölgelerinde sorun yaşanmaması için mesai yaptı. Büyükşehir ekipleri Kemer ilçesinde otellerdeki yoğunluk nedeniyle artan çöpleri bertaraf edilmek ve geri dönüşüme kazandırılmak üzere tırlarla Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ne sevk etti. Kemer 75. Yıl Atık Transfer Merkezi’nden 11 tırla gerçekleştirilen sevkiyatla 9 gün boyunca 350 ton çöp taşındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.