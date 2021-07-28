Masa Dağı bölgesine açılan yol trafiği rahatlattı

Kepez Belediyesinin, Masa Dağı’nda 15 bin metreküp kaya kırarak ve 225 bin metreküp hafriyat dolgusu yaparak açtığı karayolu, şehir içi trafiğini rahatlatan önemli bir ulaşım güzergahı oldu.



Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesindeki yolun yapımını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Masa Dağı’nın batısındaki Göçerler ile doğu yakasındaki Fevzi Çakmak mahalleleri arasında açılan dört şeritli yol, bölgedeki ulaşımı rahatlattı. Geçtiğimiz günlerde asfaltı dökülerek hizmete açılan bin 800 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki yol, sürücüler tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Masa Dağı’nın dört bir yanına ulaşım imkanı sunan yeni yolla, Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi’yle Antalya Bulvarı’na, Duacı Yolu’yla AntalyaBurdur Karayolu üzerindeki Korkuteli Kavşağı’na, Ulubatlı Hasan Caddesi’yle de Süleyman Demirel Bulvarı’na gidilebilecek. Masa Dağı’nda yeni açılan yolu kullanacak olan sürücüler, devamındaki karayollarıyla şehir merkezine, Varsak bölgesine, Altınova Bulvarı’na, Gazi Bulvarı’na, AntalyaBurdur Karayolu’na ve şehrin her iki yakasındaki mahallelere ulaşabilecekler.



“Şehir hastanesini merkeze bağlayacak”

Varsak bölgesini, Masa Dağı’na bağlayan yeni yol, Göçerler Mahallesi’nde yapımı süren bin 70 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi için de önemli bir ulaşım güzergahı olacak.

Kepez Belediyesinin Masa Dağı bölgesinde kaya engelini ortadan kaldırarak açtığı iki yol da birleştirildi. Masa Dağı’nın doğu kısmında 15 bin metreküp kaya kırılarak açılan yol, devamındaki Ulubatlı Hasan Caddesi’yle Kütükçü Mahallesi’nin kuzeyinde inşa edilen Alparslan Türkeş Bulvarı’na bağlandı.



“15 bin kamyon hafriyat dolgusu”

Fen İşleri Müdürlüğü’nün ekskavatör operatörleri, 15 bin metre küp kaya kırarak, yolu taban seviyesine getirdi. Yol güzergahındaki vadiyi doldurmak ve yolun alt yapısını oluşturmak için de 225 bin metreküp hafriyat dolgusu yapıldı. Kanalizasyonu, yağmur suyu drenajı ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan yola, geçici olarak sathi kaplama asfalt döküldü. Altyapısının sağlamlaşmasından sonra yol sıcak asfaltla kaplanacak. Peyzaj çalışmasıyla güzelleştirilecek olan yolun, şehir merkezinin kuşbakışı görüldüğü alanlarına, seyir terası yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.