Konyaaltı’da yaz okulu 83 kursta 500 öğrenci ile yapılıyor

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında açılan ‘Yaz Okulu’, 18 branş ve 83 kursta yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okulu, devam ediyor. İngilizce, ahşap boya, seramik, yoga, pilates, resim, halk oyunları, jimnastik, drama, zumba, orf, basketbol, tenis, hentbol, taekwondo gibi 18 farklı branşta 500 öğrenci kurslarda eğitim görüyor. Yaz tatillerini değerlendirerek onları faydalı aktivitelere yönlendirmek amacıyla düzenlenen kurslarda öğrenciler, yaşıtlarıyla eğlenceli zaman geçirirken aynı zamanda ilgi alanlarına göre seçtiği branşlarda eğitim alıyor.



“Talep var”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, açtıkları kurslar ile bireylerin hem öğrenmesini hem de eğlenmesini istediklerini söyledi. Kurslara bu yılki ilginin yüksek olduğunu dile getiren Başkan Esen, “Kurslarımıza katılanların yaz tatilini fırsata çevirmesini istiyoruz. Ücretsiz kurslarımızda kaliteli eğitim olanakları sunuyoruz. Kurslar, belediyemize bağlı merkezlerde uzman antrenör ve eğitimcilerin gözetiminde gerçekleştiriliyor Kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.



“Öğrenirken eğleniyoruz”

Seramik kursuna katılan Çağla Erözen, kursların kendileri için yaz tatilini kaliteli zaman şeklinde geçirmeleri için fırsat anlamına geldiğini söyledi. Konyaaltı Belediyesi’nin bu hizmetinin ücretsiz olmasının ise ailesi için önemli olduğunu dile getiren Çağla Erözen, katıldığı seramik kursu ile hem öğrendiğini hem de eğlendiğini kaydetti. 11 yaşındaki Sude isimli kardeşiyle kursa katılan Hatice Tatlı da yaz tatilini yine aynı şekilde Yaz Okulu ile değerlendirmek istediğini söyledi. Hatice Tatlı, kursta kaliteli zaman geçirdiklerini bildirdi.



“Kursiyerler memnun”

Resim kursiyeri Yaren Başbuğ, bu kursların kendileri açısından büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Pandeminin zorlu bir dönem olduğunu belirten Başbuğ, “Belediyenin sosyal faaliyetleri bizler için çok önemli. Bu kurslara gelmemiz, insanlarla iletişim kurmamız ve bir şeyler öğrenmemiz bize büyük bir katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

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