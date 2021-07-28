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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'ta hızla büyüyen yangın yerleşim alanlarına indi

İHA

Manavgat'ta hızla büyüyen yangın yerleşim alanlarına indi

Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nden başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Yangının çıktığı bölge dik yamaç olması dolayısıyla müdahale helikopter ile havadan yapıldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Kalemler ve Evrenseki bölgelerine kadar indi. Tüm müdahalelere rağmen kontrol alınamayan yangın devam ederken, bir başka yangın haberi de Manavgat Merkez olmak üzere Sorgun, Side ve Sarılar bölgelerinden geldi.
Sarılar Mahallesi’ndeki yangının orman deposu ve odun satan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıktığı öğrenilirken, içerisinde marangoz atölyesinin bulunduğu 4 katlı bir binada alevlere teslim oldu. Yangında birçok ev etkilendi.
İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar için bölgede ambulanslar ve sağlık ekipleri görev alıyor. Olayın, çevredeki vatandaşlar tarafından son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu söyleniyor. Yangına müdahale devam ediyor.

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