Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (5)



BAŞKAN BÖCEK: KUNDAKLAMA VAR MI, ARAŞTIRILACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim. 4 mahallemiz boşaltıldı. İnsanlarımız, tahliye anlamında evlerinden itfaiye yardımıyla boşaltılıyor. Önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar can kaybı yok. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, inşallah en kısa zamanda söndürürüz. 4 noktada birden yangın çıkması düşündürücü. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır, sayın valim bunu araştırtacaktır. Bunu kısa zamanda öğrenmiş oluruz" dedi.

Öte yandan Manavgat'taki orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman, 80 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü.

Meteoroloji 4´üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yangının devam ettiği bölgede hava sıcaklığı 39 ile 42 derece arasında değişirken, rüzgarın hızının ise gün içinde 50 kilometreye kadar ulaştığı öğrenildi.Mehmet ÇINARAslı DURANAlparslan ÇINARİbrahim LALELİSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAslı DURANAlparslan ÇINARİbrahim LALELİSemih ERSÖZLER

2021-07-28 16:04:34



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