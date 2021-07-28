Alanya Belediye Başkanı: Art niyetli insanlar, hayvan rehabilite merkezimizi kötülüyor



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir süredir sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerde belediyenin barınağında hayvanların bakımsız kaldığı ve hatta öldüğü iddia edildi. Bunun üzerine açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Art niyetli insanlar, kendi menfaatleri için rehabilitasyon merkezimizi kötülüyor" dedi.

Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sosyal medyada dolaşan bazı videolar ile gündeme geldi. İçeride ölen kedi ve köpeklerin diğer yaşayan hayvanların yanında bırakıldığı, hayvanların bakımsız olduğuna dair çıkan videoların ardından bugün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkezi ziyaret ederek, gazetecilere açıklamada bulundu. Demirtaş Mahallesi'ndeki Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gazetecilerle birlikte dolaşan Başkan Yücel, buranın 450 hayvan kapasiteli olduğunu ve 410 hayvanın bulunduğunu belirtti. Çıkan videoların kasıtlı olarak çekildiğini, kurgu yapılarak, profesyonelce hareket edildiğini aktardı. Kendilerini hayvanseverler derneği olarak tanıtan bir grubun kendisine gelerek önce bu bakımevi için yardım etmek istediklerini söylediğini daha sonra ise Veterinerlik İşleri Müdürünü değiştirmek istediklerini ifade etti. Bu grubun art niyetli olduklarını fark ettiğini belirten Yücel, bu kişilerin kedi-köpek pansiyonu işlettiğini veya tanıdıklarının çalıştırdığını fark ettiklerini, bu nedenle de bakımevini kötülemeye çalıştıklarını söyledi.

'TELEFONLA TEHDİT ETTİLER'

Bu konularla ilgili sık sık yerel medyada da haber çıktığını, gelen şahısların kendisini şahsi telefonuna attıkları mesajlarla tehdit ettiklerini söyleyen Başkan Yücel, "Son zamanlarda medyada bizim hayvan rehabilitasyon merkezimizle ilgili birçok spekülasyon var. Bunlarla ilgili son zamana kadar susmuştuk ama bugün bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Bundan 78 ay önce bir dernek üyesi ve yönetiminde olan arkadaşlarımız geldiler ve gayet samimi bir şekilde dediler ki 'Biz hayvan barınağındaki hayvanlara dernek olarak sizlere yardım etmek isteriz. Projelerimiz var.' Biz de kabul ettik. Sorumlu müdürlerimiz ve veteriner hekimlerimizle görüştürdüm. Birkaç ay geçmesinin ardından 'Biz buradaki yönetimi değiştirmek istiyoruz' diye geldiler. Biz bu konuda amaçlarının ne olduğunu bilmediğimizden 'Bizim eksiklerimiz neyse söyleyin, projeleri birlikte yürütelim' dedik. Zaman ilerledikçe olumsuz isteklerle gelmeye başladılar. Bizlere 'Biz bu müdürle çalışmak istemiyoruz, biz kendimiz müdür atayacağız' dediler. Kendi eş, dost, akrabalarını müdür olarak atamak istediler. Biz bu durumun art niyetli olduğunu düşünüyoruz çünkü Alanya'da 32 tane kedi-köpek oteli, kedi-köpek pansiyonu gibi ticari faaliyetler var. Burayı kötüleyerek kendilerine kazanç sağlamak istiyorlar. O zaman yanımıza gelen kişilerin yakınları ve çevrelerinde birkaç kişinin köpek-kedi pansiyonları olduğunu biliyorum" dedi.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Bu kişilerin kötü niyetli olduklarını ve bayram sonrası pazar günü kimse yokken mesai saati sonrası gelerek tellerin üzerinden atlayıp içeride gizli çekim yaptıklarını anlatan Başkan Yücel, "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme kararıyla bu kişilerin sosyal medya hesaplarına erişimin kapatılmasına karar verildi. Arka taraftan tellerden içeriye giriyor. Bu art niyetli arkadaşlarımız içeriye izinsiz şekilde giriyor. Burası bayramda resmi tatil olmasından dolayı kapalıydı. Veteriner hekimlerimiz, teknik ekibimiz 10 kişi kurban olduğu için hem kurban yerlerinde hem de burada vardiyalı bir şekilde çalıştı. Ama bu arkadaşlar profesyonelce, toplumu galeyana getirerek, hem burada çalışan müdürlerimizi, veteriner hekimlerimizi ve personelimizi töhmet altında bıraktılar. Bunu art niyet olarak kendi ticari işleri, menfaatleri için yapanlar mutlaka adaletin önünde hesap verecekler" diye konuştu.

'BARINAĞIMIZDA KARTAL, ATMACA, CEYLAN DAHİ TEDAVİ EDİLİYOR'

Sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde sadece kedi köpek değil, kartal ve atmaca gibi yırtıcı hayvanların da burada tedavisinin yapıldığını anlatan Yücel, şunları söyledi: "Burada her ay 10-15 arası hayvanımızı sahiplendiriyor, sıcak bir yuvayla buluşturuyoruz. Her ay bu bölgedeki 80-100 arası hayvanımızı kısırlaştırıyoruz. Sadece bir kedi-köpekle değil doğada bulunan hayvanları, kartalından, atmacasına, ceylanlar bile barınağımızda Doğa Koruma ve Milli Parklar ile yaptığımız protokol neticesinde o hayvanları da iyileştirerek doğaya tekrar kazandırmaya çalışıyoruz"DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-07-28 16:31:04



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