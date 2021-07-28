Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (8)



KALEMLER'DE HASAR BÜYÜK

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, saat 12.00 sıralarında başlayan yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale sürüyor. Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 noktaya yayıldı. 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, 5,5 saattir sürüyor. Kalemler Mahallesi'nde bulunan mezarlar, yangında tahrip olurken, çok sayıda ev yandı, muz seraları da zarar gördü. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı.

'CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının Kalemler ve Yeniköy mahallelerinde etkili olarak sürdüğünü söyledi. Yiğit, "Söz konusu mahallelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yangına etkin şekilde müdahale ediliyor. Can kaybı söz konusu değil. Poyrazın etkisiyle yangın henüz kontrol altına alınmadı" dedi.

Kaymakam Yiğit, yangının, turizm bölgesine uzak noktada olduğunu, turizmi olumsuz etkileyecek duruma yol açmadığını söyledi.

51 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini açıkladı. Hülür, "47'sinin durumu hafif, oksijen tedavisi alıp taburcu edilecek. Vatandaşlardan birinin yüzde 30 yanığı, 1'inin ise ayağında kırık var. Şu an hiçbirinin hayati tehlikesi yok" dedi.

İl Sağlık Müdürü Hülür, yanıkları olan kişinin Antalya'daki hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Öte yandan Manavgat'taki orman yangınının dumanı, meteoroloji uydusuyla uzaydan da görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya

2021-07-28 17:49:31



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