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Bakan Pakdemirli: “Manavgat'taki yangında 4 mahalle tahliye edildi” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde "Yangına 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel, 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor" "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilendi. Maalesef bir arazözümüz devrildi. Şoförümüzüm durumu ağır”

İHA

Bakan Pakdemirli: “Manavgat'taki yangında 4 mahalle tahliye edildi” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde "Yangına 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel, 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor" "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilendi. Maalesef bir arazözümüz devrildi. Şoförümüzüm durumu ağır”

– Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat’ta devam eden yangına ilişkin, “37 derece sıcaklığın yüzde 14 nemin bulunduğu 50 kilometre hızla esen bir rüzgâr ile karşı karşıyayız. Yangın 4 noktadan çıktı. Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki’nin kuzey tarafında mahallenin bir kısmı tahliye edildi. Şuana kadar 53 kişi dumandan etkilendi. Maalesef bir arazöz devrildi. Şoförümüzüm durumu ağır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangını yerince incelemek üzere bölgeye geldi. Ankara’dan helikopter ile havalanan Bakan Pakdemirli, Ulualan Yangın Kontrol Merkezi’ne iniş yaptı. Burada Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, önce çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Pakdemirli, yangının saat 12.05 sularında çıktığını bildirdi.

Yangına ilk müdahalenin 13 dakika sonra yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, “37 derece sıcaklığın yüzde 14 nemin bulunduğu 50 kilometre hızla esen bir rüzgâr ile karşı karşıyayız. Yangın 4 noktadan çıktı. İlki Yeniköy, ikincisi Sarılar, üçüncüsü Baraj bölgesi, dördüncüsü ise Gebece bölgesi. Yangının ilerlemesi ile ilgili tüm veriler mevcut. Yangının şuan itibariyle ilerlemesi ile ilgili rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangının büyümesine şuanda yardımcı oluyor. Yangını körükleyecek her türlü durum şuanda mevcut. Yangına 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel, 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. 4 yerleşim yerimizi tahliye ettik. Daha fazla yerin tahliyesi gerekirse valiliğimiz gerekli adımı atacak. Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki’nin kuzey tarafında mahallenin bir kısmı tahliye edildi. Şuana kadar 53 kişi dumandan etkilendi. Maalesef bir arazözümüz devrildi. Şoförümüzüm durumu ağır” diye konuştu.

Yangından etkilenen evlerin de olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Sera ve tarım alanları var. 28 mahalleye şuanda su verilmiyor. Bugün toplamda orman ekipleri 28 yangın ile mücadele etti. 24 yangın kontrol altına alındı. Birisi burası, Adana, Kadirli ve Karaisa’da da yangın devam ediyor. Mersin’de yangın devam ediyor. Bizim işimiz yangın ile mücadele etmektedir. Adli kolluk kuvvetlerinin soruşturması devam ediyor. Sebep ile ilgili bir şey yok. Hatay’daki yangında 1 sene sonra sebebi ve müsebbibi belli oldu. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Vatandaşlarımız dumanı görünce kendilerini emniyetli yere tahliye etsinler. Şuan itibariyle 4 mahalle dışında bir riskimiz yok. Yangın bir savaştır, savaşı ne zaman bitireceğinize dair bir tahmin olamaz. Bölgeye giderek incelemelerde bulunacağım” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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