Başkan Yücel'den hayvan barınağı açıklaması: "İftiralarla ilgili suç duyurusunda bulunduk”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medyadaki hayvan barınağı görüntülerine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Demirtaş Hayvan Barınağımız Türkiye’nin en iyi hayvan barınaklarından biridir. Rant ve kişisel menfaatleri uğruna yalan ve gerçek dışı iftiralarla kamuoyunu yanıltıyorlar. Bu kişilerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreç devam ediyor” dedi.

Basın mensuplarıyla barınakta inceleme yapan Başkan Yücel, “Barınağımızla ilgili son günlerde asılsız iddialar var. Bugüne kadar sustuk ama artık açıklama yapma gereği duyduk. 78 ay önce Akdeniz Hayvanseverler Derneği yönetiminde olan S.K. ve yanındaki bayan bizden randevu istediler, gelip bizlerle samimi bir şekilde konuşup ‘Hayvan barınağında sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz, size destek olmak istiyoruz. Yeni projelerimiz var’ dediler. Bizler de kabul edip sorumlu hekimlerimiz ve müdürlerimizle görüştürdük. Bir süre geçtikten sonra bize başka taleplerle gelmeye başladılar. Art niyetli olduklarını o gün anladık” dedi.



“Müdürü değiştirmek, barınağı işletmek istediler”

S.K ve beraberindekilerin kendisinden barınağın işletme haklarını istediğini belirten Başkan Yücel, “İlk önce, ‘Biz buradaki müdürleri değiştirmek istiyoruz, yönetimi biz belirlemek istiyoruz’ demeye başladılar. Hatta komple barınağı işletmek istediklerini söylediler. Biz kendilerine burayı işletmekten ve yöneticilerimizden memnun olduğumuzu, maliyetlerin yüksek olduğunu 1 milyon lirayı bulan mama giderlerinden, personel maaşıyla birlikte 2 buçuk milyon liralık maliyetlerden bahsettik. Daha sonra bizlere, ‘Müdürü görevden alın, bizim tanıdığımız kişileri göreve getirin, Isparta’dan hekim arkadaşlarımız var onları buraya getirin’ şeklinde tehdit mesajları gelmeye başladı” diye konuştu.



“Rant peşinde koşuyorlar”

Alanya’da kedi ve köpeklere yönelik 32 otel ve pansiyon işletmesi olduğunu söyleyen Başkan Yücel, “Bu arkadaşlar bu tür faaliyet gösteren işletmecileri de arkalarına alarak bizi hedef gösteriyorlar. Bizim barınağımız Türkiye’deki sayılı hayvan barınakları arasındadır. Burayı kötüleyerek kendilerine ticari kazanç sağlamak istiyorlar. Bu isimlere yakın kişilerin kediköpek pansiyonu olduğunu biliyorum, o arkadaşlar bir köpeğe kendi tesislerinde aylığı 350 Euro karşılığında bakıyorlar. Biz burada yabancı tatilcilerin köpeklerine de bakıyoruz üstelik ücretsiz bir şekilde, onlar da buradaki rantı görüp bize çeşitli iftiralarla saldırıyorlar” ifadelerini kullandı.



“Gece 4’te tehdit mesajı atıyorlar”

"Buradaki müdürümüzün ve yönetiminin değişmesi için gece gündüz bize mesaj atıyorlar" diyen Başkan Yücel, “Sürekli, ‘Sizi tüm Antalya’ya tüm ülkeye ve dünyaya rezil ederiz, bizim ağımız çok geniş’ şeklinde mesaj atıyorlar. Bir Belediye Başkanının telefonuna gece 4’te tehdit mesajı atıyorlar. ‘Size verdiğimiz süre doldu, müdürü değiştirmezseniz harekete geçeceğiz’ şeklinde açık tehditte bulunuyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, bu şahısların sosyal medya hesaplarına kapatma kararı geldi, bu sefer de telefon edip mesaj atıp ‘Sizinle işimiz bitmedi’ demeye başladılar” dedi.



“Uyuyan kedileri öldü diye videoya çekiyorlar”

Sosyal medyada yer alan ve gerçeği yansıtmayan görüntüleri çeken kişinin barınağa çitlerin üzerinden atlayarak izinsiz girdiğini aktaran Başkan Yücel, “Bayram tatilinin başladığı son mesai gününde herkes gittikten sonra barınağımıza çitlerin üzerinden atlamak kaydıyla izinsiz girip buraları geziyorlar, barınaklara giriyorlar, çekim yapıyorlar yerde uyuyan kedilerimizi köpeklerimizi ölü diye videoya çekiyorlar. Videoda ölü diye belirttikleri tüm hayvanlar burada sizler de gördünüz. Bizim buradaki tesisimiz 450 hayvana hizmet verebilecek kapasitede. Şu an da 410 hayvanımız var. Ölü dediği tüm hayvanlar burada. Yavru kedileri çekmiş gözleri kapalı diye ölü demiş. Kediler gözlerini 2021 gün sonra açıyor. Bunu en iyi hayvanseverlerin bilmesi gerek. Yaşayan kedilere ölü diyerek kamuoyunu yanıltıyorlar” dedi.



“Hukuki süreç başlatıldı”

Tehdit içerikli mesajlar, izinsiz ve gerçek olmayan görüntülerle ilgili Savcılığa suç duyurunda bulunulduğunu ve konu hakkında hukuki sürecin devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Yücel, “Türkiye bir hukuk devleti. Bizim, belediyemizin ve yaptığımız hizmetlerin, bunca emeğin rant uğruna karalanması, yok sayılması kabul edilemez. Hukuki mücadelemiz sürecek” dedi.



“Nöbetçi veteriner vardı”

"Bunları tamamen art niyetli insanlar yapıyor" diyen Başkan Yücel, “Bayramda buraya gelip veteriner göremediklerini söylüyorlar. Öncelikle burası bayramda kapalıydı, girenler kaçak şekilde telden atlayarak giriyor. Bir ikincisi bayramda veteriner hekimlerimiz kurban kesim yerlerinde görev yapıyorlardı, burada da nöbetçi veteriner hekimlerimiz vardı. Toplumu galeyana getirmeye çalışıyorlar. Tüm ekiplerimiz kurumsal bir şekilde çalışıyorlar. Bizler de hukuki yollara başvuracağız. Kendi menfaatleri için bu iftiraları atanlarla sonuna kadar hukuk çerçevesinde uğraşımızı vereceğiz. Tüm canlıları bugüne kadar korumak için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Biz işimizi doğru yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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