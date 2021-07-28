Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (15)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (15)

DHA

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (15)


ÜÇ BAKANDAN AÇIKLAMA
Manavgat'ta dört noktada çıkan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ardından bölgeye Antalyalı iki bakan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geldi. Bakanlar yangın bölgesini helikopterle havadan inceledikten sonra birlikte açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangında yaklaşık 8 saatin geride kaldığını belirterek, "Maalesef hala yangın kontrol altında değil. Biraz önce saydığım dört mahallemizi boşaltmıştık. Ayrıca Yavrudoğan Mahallemizi boşalttık. Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili önemli bir tehdit yok ama yer yer Yavrudoğan köyünde 8 kadar evin zarar gördüğüne dair bilgi geldi" dedi.
Havanın kararması nedeniyle saat 20.30 civarlarından itibaren helikopterler, hava araçları, su atar araçları ve yönetim helikopterlerinin indiğini açıklayan Bakan Pakdemirli, "Ama gece boyu mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelede diğer yangınlardan da bildiğiniz gibi İHA'ları kullanıyoruz. İHA'ların yangın görüntüleriyle, yerdeki ekiplerimizin görüntüleri ve meteorolojik verilerin birleşimi üzerinden de yangın kontrol aracımızla yangını sevk ve idare etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
'İNŞALLAH SABAH SAATLERİNDE MÜJDELİ HABERİ VERMEK İSTERİZ'
Antalyalı iki bakanın da bölgeye geldiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Onlarla gece boyunca beraberiz. İnşallah sabah saatlerinde müjdeli haberi vermek isteriz ama şu anda birşey söylemek için erken. Çok ciddi bir rüzgarla karşı karşıyayız. Nemin düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğu ve gece boyunca da Anadolu'dan esen poyrazla beraber nemin artışıyla ilgili herhangi bir beklentimiz yok. Yani bunların hepsi bu yangının devam etmesi için gerekli tüm şartları karşılamış oluyor. Ekiplerimiz sahada cansiperane çalışmalarına devam ediyor. Bir arazözümüz devrildi, biri ağır üç arkadaşımız yaralandı. Şu anda hastanedeki dumandan etkilenen vatandaşlarımızdan iki kişi hariç hepsi taburcu oldu. Can kaybı olmaması bizim için sevindirici ama tabii ki gece boyunca da mücadelemiz bir an evvel yangını kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarını başlatmak için devam ediyor olacak" diye konuştu.
'EVLERİ YANANLAR İÇİN 700 ODA AYARLANDI'
Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklamasının ayarlandığını da açıklayan Bakan Pakdemirli, "700 civarında konaklama ile alakalı odamız mevcut kredi yurtlara ait ancak şu ana kadar henüz bir başvuru yok. Başvuruda bulunacak vatandaşlarımızı da bilgilendirmiş olalım. Evleri tahliye edilen vatandaşlarımız Manavgat'taki kriz masasına uğrarsa kendi konaklamalarıyla ilgili ayarlamalar yapılacak" dedi.
BÖLGEDEKİ OTELLERDEN ERZAK TAKVİYESİ
Bakan Pakdemirli ve orman ekiplerine teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ekiplerin olağanüstü gayret içinde olduklarını belirterek, "Öncelikli olarak yerleşim bölgelerinin önünü kesmiş durumdalar. Takviye de ediyorlar yangının yayılmaması için. Hem yerleşim bölgeleri hem de turizm bölgelerinden oldukça uzaklaşmaya da başladı yangın. İnşallah gece boyunca kontrol altında tutulabilirse, rüzgar da hızını keserse bu yangın söndürülebilir diye umut ediyoruz. AKTOB olsun, TÜROFED olsun, arkadaşlar zaten ekiplerin kumanya ihtiyaçlarını, acil durumda kullanmak üzere oda ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bekliyorlar. El birliğiyle, Antalya olarak ve devletimiz, hükümetimiz bu yangını hızlı bir şekilde söndürecek diye düşünüyorum" diye konuştu.
'YANGIN YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAKTA SEYREDİYOR'
Alevlerin turizm bölgelerine sıçramadığını belirten Bakan Ersoy, "Tam zamanında ve çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için yangının o tarafa sıçraması engellenmiş. Başta yerleşim yerleriyle olan irtibatı, sonra da turizm bölgelerine gidecek yollar kapatılmış. Yangının üzerinde uçuş da yaptık, şu anda yerleşim bölgelerine uzak noktalarda seyrediyor. Arkadaşlar ellerinden geleni fazlasıyla yapıyor. İnşallah kontrol altında tutulabilirse, gece de kontrol altında tutmaya devam edecekler. Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, uçaklar devreye gireceği için, ümidimiz bunu sıçramadan kontrol altına alıp söndürmek" dedi.
'CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRİCİ'
Yangın bölgesine gelerek durum hakkında bilgi alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dumandan zehirlenen vatandaşların durumunun iyi olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Manavgat'ımıza, Antalya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun. Biraz önce havadan helikopterle yangının gidişatıyla ile ilgili hem gördük hem de bilgi aldık. Yangın maalesef henüz kontrol altında değil. Burada Tarım ve Orman Bakanı'mıza ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmayı hem havadan hem sahadan sürdürüyorlar. AFAD'ımız ve belediyelerimiz de burada. Bakanımızın da söylediği gibi can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz" diye konuştu.
'YANGININ ZARARININ TELAFİSİ YAPILIR'
Evini terk etmek zorunda kalan, evi yanan ya da hasar gören vatandaşlarla ilgili gerekli düzenlemelerin valilik kontrolünde yapıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla buraya gelmeden önce görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hemşerilerimize öncelikle mesajı, geçmiş olsun. Tabii can kaybı olmaması sevindirici, hasarların hepsini telafi edebiliriz. Seralarda yangınlarımız var, yanan seralarımız var. Bazıları hala yanıyor. Tarım alanlarımızda, narenciye ve benzeri alanlarda da yangının zararını gördük. Bunların hepsinin tespiti yapılır. Evi yanan, serası ya da tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımızın hepsinin telafisini yaparız. İnşallah yangın bu gece kontrol altına alınır ondan sonra da gerekli çalışmaları yaparız" dedi.Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLER
2021-07-28 21:30:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (14)
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (14)
Komandolar yangın bölgesinde İtfaiye ekiplerine yardım ettiler, vatandaşların hayvanlarını uzaklaştırmasına yardımcı oldular Söndürme çalışmalarında elleri simsiyah oldu
YEREL HABERLER Komandolar yangın bölgesinde İtfaiye ekiplerine ...
Faciadan son anda kurtuldular Manavgat ilçesinde Yeniköy Mahallesi’nde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler dağı aştı Ekiplerin müdahalesiyle mahalle yanmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Faciadan son anda kurtuldular Manavgat ilçesinde ...
Başkan Böcek yangın bölgesinde Mobil Aşevi Manavgat’ta hizmet veriyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek yangın bölgesinde Mobil Aşevi ...
Alanyaspor hazırlık maçı
YEREL HABERLER Alanyaspor hazırlık maçı
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (12)
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (12)
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını/ Ek ...
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
YEREL HABERLER Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, ...
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
Başkan Yücel'den hayvan barınağı açıklaması: "İftiralarla ilgili suç duyurusunda bulunduk”
YEREL HABERLER Başkan Yücel'den hayvan barınağı açıklaması: ...
Yaşlı çift ve torunları yangından vatandaşlar kurtardı Bir vatandaş alevlerin arasına daldı
YEREL HABERLER Yaşlı çift ve torunları yangından vatandaşlar ...
Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar Mahalleye girmek isteyen vatandaşları jandarma güçlükle sakinleştirdi
YEREL HABERLER Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek ...
'Pandemic' gösterime hazır
YEREL HABERLER 'Pandemic' gösterime hazır
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (9)
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (9)
Bakan Pakdemirli: “Manavgat'taki yangında 4 mahalle tahliye edildi” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde "Yangına 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel, 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor" "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilendi. Maalesef bir arazözümüz devrildi. Şoförümüzüm durumu ağır”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Manavgat'taki yangında 4 mahalle ...
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını /Ek ...
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını /Ek ...
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (8)
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (8)
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (7)
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (7)
Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına boğuldu Manavgat'taki yangın Yeniköy’de devam ediyor Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşına ...
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Ali Gürbüz: "Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum" Başpehlivan Gürbüz, sponsoru olan okula giderek öğrencilerle sohbet etti
YEREL HABERLER Ali Gürbüz: "Altın kemerin ebedi sahibi olmak ...
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını/ Ek ...