Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (19)



EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Manavgat´ta Evrenseki bölgesinde başlayıp Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallerine de sıçrayan yangına ekiplerin gece de müdahalesi devam ediyor. Yavrudoğan Mahallesi´nde birçok evin bulunduğu alana kadar yangının genişlemesi üzerine evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi. Bazı köylüler ise ekiplerle birlikte yangına ellerinde kürekler ve su doldurdukları kovalar veya evlerinden çektikleri hortumlarla müdahale ederek söndürme çalışmalarına yardım etmeye çalışıyor. Yavrudoğan´daki elektrik santraline ulaşan yangın nedeniyle, santral bölgesinde büyük alev topu oluştu. Jandarma ekipleri tarafından bölgeye girişler yasaklanırken, bölgede ormanlık alan dışında çok sayıda ev, sera ve bahçe zarar gördü.

'MANAVGAT´TA İŞİMİZ ZOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kriz masasının kurulduğu bölgede açıklama yapan Pakdemirli, zor bir gün geçirdiklerini ifade etti. Manavgat´taki yangında çok farklı odaklarla mücadele ettiklerini ve rüzgarın geniş alanda etkili olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Manavgat yangınıyla ilgili kontrol altına alınmamakla birlikte çok fazla odakla mücadele edilmesi nedeniyle işimiz zorlaşıyor. Yerleşim yerlerimizin etrafını tuttuğumuz için ormanlık alan kontrol alına alınamamış durumda" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: YANAN ALAN 34 KATINA ÇIKABİLİR

Dumandan etkilenen vatandaşların çoğunun taburcu edildiğini, 56 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini de belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanın öğle saatlerinde 600 hektar olduğunu ve alanın gittikçe büyüdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Hastaların geneli Kalemler köyünden. Can kaybı olmaması sevindirici. Alanda iaşe ya da yemekle ilgili hiçbir ihtiyaç yok. Vatandaşlar akraba ya da hısımlarına dağılmış durumda. Yardım bekleyen bir vatandaş yok. Tahliye edilen vatandaşlar yurtlara yerleştirilmek istendi ve yüzde 90´ı reddetti bu teklifi. 600 hektardı akşam saatlerinde. 34 katına çıkacağını bekliyoruz."

Bakan Pakdemirli, Adana ve Mersin´deki yangınlarla ilgili de bilgi paylaştı. Kozan´da devam eden yangının tehlikeli boyutlarda olduğunu belirten Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

"Adana´da 3 yangın var. Kadirli, Kozan ve Karaisalı. Kozan yangını büyüyebilir. Tehlikeli bir durumda. Mersin Gülnar´da bir yangın daha çıktı. Bozyazı´daki yangın halloldu. Ancak Gülnar´daki yangın hala devam ediyor. Bucak, Yarat, Kaya, Hasancık mahalleleri boşaltıldı. 1000 hektarlık bir alanı etkilemiş durumda. Rüzgar 80 km hızla esiyor. Yarın öğlene kadar devam edecek rüzgar. Adana´daki yangınlarımızın hepsine 186 arazöz 744 personel, Mersin´e 90 arazöz 360 personel, Manavgat yangınına 200 arazöz 800 personelle müdahale ediliyor."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-07-29 01:02:07



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