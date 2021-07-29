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Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; bir mahalle daha boşaltıldı

DHA

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; bir mahalle daha boşaltıldı


Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLERAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangına müdahale sürüyor. Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıkta başlayan yangın, gece boyunca hızla ilerledi. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Ulukapı Sülek Mahallesi de boşaltıldı.
Dün öğle saatlerinde Manavgat´ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle alevler Ulukapı Sülek Mahallesin'e kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalle jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Alevlerin ortasında kalan evlerdeki vatandaşı jandarma ekipleri siren çalarak uyarıp tahliye etti. Bazı çiftçiler küçükbaş hayvanlarını sürü halinde önüne alarak mahalleden kaçtı.
Manavgat merkeze yaklaşan alevler nedeniyle gökyüzü de kızıla döndü. Otomobilleriyle alevlerden kaçan vatandaş, mahalle girişinde Manavgat merkeze yakın bir noktada bekletiliyor. Gözyaşıyla yanan evlerini uzaktan izleyen mahalle sakinleri ise Manavgat merkezin alevlere teslim olmasına çok az kaldığını söyledi. Turizm çalışanı Hasan Ünal, yangının gece saatlerinden itibaren hızla Manavgat merkeze doğru ilerlemeye başladığını söyledi. Yangının ilk çıktığı nokta olan Yeniköy mahallesine 25 kilometre uzaklıktaki Ulukapı Sülek Mahallesi'nde oturan Ünal, "Çocuklarımı ve eşimi aracıma aldım. Tüm mahalleleri dolaştım. İnsanları uyardım. İshak Saidi bölgesinde yangının olduğunu söyledim. Kimse beni dinlemedi. Kornaya bastım ama kimse kalkmadı. Kalksalardı herkes bir yerden tankerle su sıksaydı yangın bu kadar ilerlemezdi. Burası Manavgat merkeze 4 kilometre uzaklıkta. Yarım saate merkeze iner" dedi.
Yangının başladığı yerle Ulukapı Sülek Mahallesi arasında 25 kilometrelik mesafe ve bir ırmağın geçtiğini anlatan Mustafa Ay, "Buraya gelen yangın sanırım Akseki tarafından geldi" dedi.
Ahırdaki hayvanlarını son anda kurtardığını gözyaşlarıyla ifade eden Galip Kara, "Evden kaçtım ben. Ahırdaki hayvanlarımı salıverdim. Eşimi ve çocuklarımı alıp kaçtım. Canımızı zor kurtardık. En son tepeden baktığımda mahalle komple yanıyordu. Yangın Manavgat merkeze geliyor" diye konuştu.
Geceyi ayakta ve uykusuz geçirdiğini gözyaşlarıyla anlatan Ayşe Güven, evine alevlerin henüz ulaşmadığını ancak ulaşacağı korkusu yaşadığını sözlerine ekledi. Yangın nedeniyle daha önce boşaltılan Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Kalemler mahallelerinde birçok eve hasar görmüştü.  DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLERAdem AKALAN
2021-07-29 08:14:09

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