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Bakan Pakdemirli: Oymapınar barajında 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok. AFAD ekibimiz yolda, tahliye etmek için çalışıyoruz.DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya

2021-07-29 08:38:12



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