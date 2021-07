Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; bir mahalle daha boşaltıldı (4)

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde Yeniköy, Sarılar, Baraj ve Gebeci bölgelerinde dün aynı anda 4 noktada başlayan ve gece de devam ederek, ilçe merkezi etrafındaki birçok mahalleye yayılan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece boyunca bölgede yangınla mücadeleyi komuta etti. Bakan Pakdemirli'ye bölgede Antalyalı bakanlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Ayrıca hem AK Parti hem de CHP, MHP ve İYİ Parti'li milletvekilleri yangın bölgesine geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, havanın aydınlanmasıyla birlikte saat 06.00 sıralarında helikopterle bölgede yeniden incelemelerde bulundu. Dün havanın kararmasıyla yangın söndürmede kullanılan helikopterler ve uçaklar da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havalanarak, yangına müdahale etmeye başladı. Yangının gece saatlerinde etkili olduğu Yavrudoğan Mahallesi'ndeki alevler, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı arızalandığı için bölgeye çekici çağrıldı. Birçok noktada devam eden yangın nedeniyle Manavgat ilçe merkezi, Side sahil kesimi ve ilçe etrafındaki birçok yerleşim bölgesi tamamen dumanla kaplandı.

Helikopterle bölgede incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ile birlikte Yangın Komuta Merkezi'nde son durumla ilgili bilgileri paylaştı.

13 İLDE 41 YANGIN; 10'U DEVAM EDİYOR

Bakan Pakdemirli, 2829 Temmuz'da 13 ilde toplam 41 orman yangın çıktığını belirterek, "Bunların 31 tanesi kontrol atında, 10 yangını da kontrol atına alma çalışmaları devam etmekte. Devam eden yangınların ililçe dağılımları, Adana Karaisalı, Pozantı ve Kozan'da üç ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli'de bir yangın var. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın ve Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın ve yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hatlarından olduğu düşünülmekte" diye konuştu.

'AKSEKİ YANGININDA 1 KİŞİ VEFAT ETTİ'

Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personelin görev yaptığını açıklayan Pakdemirli, "Maalesef bir kaybımız var, Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. Buradan özellikle yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum; uyarıları mutlaka dikkate alsınlar, uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Burada önemli olan önceliğimiz mal güvenliğinden önce can güveliği olması lazım. Maalesef burada Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan bu amcamız maalesef vefat etti. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka kulak asmamız, uymamız gerekiyor" dedi.

'OYMAPINAR'DA 10 KİŞİ MAHSUR DURUMDA'

Manavgat Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi olduğunu da kaydeden Bakan Pakdemirli, "Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor. Yine burada anonslar yapıldı, maalesef orada kalmışlar. Helikopterle bu arkadaşları alıp getirme imkanımız maalesef yok, helikopterler şu saat itibarıyla havada çok zor duruyorlar. Sabah yönetim helikopteriyle de biz uçuşta bayağı güçlük çektik. Su atar helikopterlerimiz de sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışıyorlar ama tüm bu coğrafyalarda hava araçları zorlukla faaliyetlerine devam edebiliyor. Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan vatandaşlarımız konusunda da hem ambulansımız hem de AFAD ekibimiz yolda. Yol açık onları oradan tahliye etme niyeti içindeler" diye konuştu.

'KÖY VE MAHALLELER BOŞALTILDI'

Yangınlar nedeniyle Antalya'da 18 köy ve mahalle, Adana Kozan'da 6 köy, Pozantı'da 5 köy, Mersin Aydıncık ilçesinde 5 köyün boşaltıldığını da dile getiren Pakdemirli, "Tabi ki buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Bazı alanların yandığı ve yanmaya devam ettiğini göreceksiniz ama önemli olan yerleşim yerleri ve birinci önceliğimiz cana herhangi bir şey gelmemesi. Yangın sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturmalar devam ediyor. Rüzgarın çok yönlü, nemin düşük olması işimizi zorlaştırıyor" dedi.

'HAVA KOŞULLARI İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR'

Yerleşim yerlerine müdahalenin ardından yangınların kontrol altına alınması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Elbette yangınların tespiti son derece önemli ama şu anda tespitten çok yangınların kontrol altına alınması, cana ve mala zarar gelmemesi konusunda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Tüm kamu kurumları destek veriyor hepsine teşekkür ediyoruz. Şu an itibarıyla çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yangınları kontrol altına almaya başladıktan sonra da bilgi vermeye devam edeceğim. Hava koşulları işimizi çok zorlaştırıyor ama burada en önemlisi çağrılarımıza vatandaşımızın uyması ve boşaltılması gereken yerlerin boşaltılması konusunda çağrımızı tekrarlıyorum. Şu an itibarıyla önemli bir yerleşim yeri tehdidi, önemli bir cana yönelik tehdit yok. İlerleyen saatlerde rüzgarın yönünün değişmesiyle beraber ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir."

HASTANEDEKİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenleri hastanede ziyaret ettiklerini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Bir vatandaşımız maalesef dün gece vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Dün akşam hastaneleri dolaşarak yangından etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hamdolsun ciddi bir durum yok. Ufak tefek yanıklar var, bazı vatandaşlarımız dumandan etkilenmiş bazıları paniklemiş. Hastanelerde ziyaret ettik. Durumlarının iyi olması sevindirici. Amacımız, bir an önce hem Manavgat'taki hem de Türkiye'nin diğer bölgelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alınması ve söndürülmesidir. Arkadaşlarımızın büyük gayretleri var. İnşallah can kaybı olmadan bu yangınları kontrol altına alıp söndürürüz" diye konuştu.Mehmet ÇINAR/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR

2021-07-29 09:42:48



