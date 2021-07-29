Kadavradan rahim nakli yapılan Havva, steril odaya alındı



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem (32), yoğun bakım servisinden çıkarılarak, klinikteki steril odaya alındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından salı günü yapılan ve 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilen Havva Erdem, ameliyattan 24 saat sonra uyandırıldı. Erdem, dün saat 21.00 sıralarında, ameliyat sonrası bulunduğu yoğun bakımdan çıkarılarak, klinikteki servis odasına alındı. Erdem'in tedavisi, steril odada devam edecek.

Havva Erdem'in sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, her şeyin beklendiği gibi ve yolunda olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2021-07-29 10:00:12



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