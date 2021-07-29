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Bakan Pakdemirli: “Manavgat kontrol altında ancak Akseki’de çıkan yangın devam ediyor” “Antalya Akseki Kepez Beleni Mahallesi’nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun” Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı yönünde bilgimiz var. Hayati tehlikeleri yok” “Helikopterler şu saat itibariyle havada zor duruyorlar” “Şu an itibariyle önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok, cana yönelik bir tehdit yok. Ama ilerleyen saatlerde, rüzgarın yön değişmesiyle beraber, ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Temennimiz bir an önce hem Manavgat’taki hem de Türkiye’nin diğer bölgelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alınmasıdır”

İHA

Bakan Pakdemirli: “Manavgat kontrol altında ancak Akseki’de çıkan yangın devam ediyor” “Antalya Akseki Kepez Beleni Mahallesi’nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun” Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı yönünde bilgimiz var. Hayati tehlikeleri yok” “Helikopterler şu saat itibariyle havada zor duruyorlar” “Şu an itibariyle önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok, cana yönelik bir tehdit yok. Ama ilerleyen saatlerde, rüzgarın yön değişmesiyle beraber, ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Temennimiz bir an önce hem Manavgat’taki hem de Türkiye’nin diğer bölgelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alınmasıdır”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat ve Akseki yangınlarına ilişkin, “Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Maalesef bir kaybımız var. Antalya Akseki Kepez Beleni Mahallesi’nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun” dedi.
Antalya’daki yangınları yerinde incelemek için Manavgat’ta bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün sabah saatlerinde bölgeyi yönetim helikopteriyle havadan inceledi. Karaya inmesinin ardından basın mensuplarının karşısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen Bakan Pakdemirli, Antalya ve tüm Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son bilgileri paylaştı.

“10 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor”
2829 Temmuz tarihlerinde 13 ilde toplam 41 orman yangın çıktığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bunlardan 31 tanesinin kontrol altında olduğunu, 10 yangının da kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Pakdemirli, devam eden yangınlara ilişkin, “Adana Karahisarlı, Adana Poz, Adana Kozan'da da üç ayrı noktada olmak üzere yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli'de bir yangın var. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın ve Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın devam ediyor. Mersin'de yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir yangın devam ediyor. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hattından dolayı olduğu düşünülmekte. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel bu alanda görev yapmakta. Maalesef bir kaybımız var. Antalya Akseki Kepez Beleni Mahallesi’nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. Buradan sizler vasıtasıyla yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Uyarıları mutlaka dikkate alsınlar. Uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil. Evinde yalnız kalan amcamız maalesef vefat etmiş durumda. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka kulak asmamız ve uymamız gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

10 kişi mahsur kaldı
Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisini de paylaşan Pakdemirli, “Hayati tehlikeleri yok. Restorancı oldukları tahmin ediliyor. Burada anonslar yapıldı, maalesef orada kalmışlar. Helikopterle bu arkadaşları alıp getirme imkanımız maalesef yok. Helikopterler şu saat itibariyle havada zor duruyorlar. Sabah yönetim helikopteriyle biz de uçuşta baya güçlük çektik. Tüm bu yangın coğrafyalarında hava araçları zorlukla faaliyetlerine devam edebiliyor. Oymapınar mahsur kalan vatandaşlarımızla ilgili ekiplerimiz yolda. Onları tahliye etme çabası içindeler” diye konuştu.

Şu an itibariyle yerleşim yeri ve cana yönelik tehdit yok”
Yangın bölgelerindeki önceliği yerleşim yerleri ve cana herhangi bir zarar gelmemesi olduğunun altını çizen Pakdemirli, “Elbette yangınların tespiti elbette önemli. Ama şu anda tespitten çok yangınların kontrol altına alınması konusunda arkadaşlarımız çalışıyorlar. İnşallah yangınları kontrol altına almaya başladıktan sonra bilgi vermeye devam edeceğim. Tüm kamu kurumları destek veriyor, teşekkür ediyoruz. Şu an itibariyle önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok, cana yönelik bir tehdit yok. Ama ilerleyen saatlerde, rüzgarın yön değişmesiyle beraber, ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: “Arkadaşlarımızın büyük gayretleri var”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hayatını kaybeden vatandaşın yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileterek, “Bir vatandaşımız maalesef dün gece vefat etti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve hemşerilerimize baş sağlığı diliyoruz. Dün akşam yangından etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hamdolsun ciddi bir durum yok. Durumlarının iyi olması sevindirici. Temennimiz bir an önce hem Manavgat’taki hem de Türkiye’nin diğer bölgelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alınmasıdır. Arkadaşlarımızın büyük gayretleri var. Vatandaşlarımız da duyarlı. İnşallah can kaybı olmadan bir an önce bu yangınları kontrol altına alıp söndürürüz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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