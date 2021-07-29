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Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu Yangın, Manavgat’ı esir aldı

İHA

Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu Yangın, Manavgat’ı esir aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ilçenin birçok mahallesinde etkili olmaya devam ediyor. Şu ana kadar 5 mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu.
Yangın, Şişeler’in yanı sıra Manavgat’ın batısında Kalemler, Evrenseki, Çolaklı, YavrudoğanZeyve, Gündoğdu, Hocalar ve Taşağıl mahallelerinde, doğuda; Oymapınar, Karavca, Saraçlı, Ulukapı, Çeltikçi, Karaöz, Cevizler, Hacalıköy ve Kurtlar mahallelerini etkisi altına aldı. Çok sayıda mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, özellikle Kalemler Mahallesi'nin ardından Ulukapı Mahallesi'nde de çok sayıda ev yandı.
Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için adeta seferber oldu. Çeltikçi Mahallesi'nde yanan samanlıktaki köpek sahipleri tarafından alevlerin arasından çıkarılırken, yangından etkilenen bir inek vatandaşlar tarafından su sıkılmak suretiyle saklandığı çukurdan çıkarıldı.
Boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlar geceyi sokakta, yol kenarlarında ve araçlarında geçirdi. Özellikle ManavgatUlukapı arasındaki yol üzerinde vatandaşların geceyi araçlarında ve açıkta geçirdikleri gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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