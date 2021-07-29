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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (12)

DHA

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (12)


MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK BÜYÜK YANGIN
Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayıp, hızla yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili son durum hakkında bilgi veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Çok büyük yangın. Dün 12.00 gibi başladı. 4 ayrı noktada başladı ve halen devam ediyor. En büyük olumsuzluk çok geniş bir havzada sürüyor. Şu an son geldiği nokta gece boyu bütün ekipler çalıştı, hepimizi ayaktaydık. Kuzeyli güneyli 30 kilometre, doğulu batılı 40 kilometrenin üzerinde bir havzayı aldı ve tamamen yayıldı" dedi.
'7-8 MAHALLE TAMAMEN YOK OLDU'
Gece havadan müdahale edilemeyince rüzgar nedeniyle karadan müdahalenin yetersiz kaldığını aktaran Başkan Sözen, "Çevre ilçelerden ve illerden bütün ekipler teyakkuzda. Devletin bütün unsurları vatandaşlarla beraber teyakkuzda ama maalesef ki çok büyük kayıplarımız var. Yaralılarımız var, vefat edenler var. En azından 7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum. Hala devam ediyor, en büyük olumsuzluk çok etkili bir rüzgar var. Yangına müdahale edilmekte çok zorluk çekiliyor. Arazi şartları, biraz da yangın kırsalda arazi şartlarında da karadan müdahaleyi zorlaştırıyor. En kötü tarafı da şehir merkezine kadar indi. Ulukapı Kirten mahallemiz var, Manavgat'a bitişik. Çeltikçi mahallemiz var, Işıklar mahallemiz var, tamamında Manavgat merkeze kadar indi. Önüne geçmeye çalışıyoruz. En büyük duamız bir an ince rüzgar kesilir etkisini kaybeder ama çok büyük kaybımız var ve devam ediyor, aynı hızla devam ediyor" diye konuştu.
'ÇARESİZ KALMANIN İNSANI NE HALE GETİRDİĞİNİ GÖRDÜM'
Oymapınar Mahallesi'nde 7-8 evin ve baraj havzasının yandığı bilgisinin kendisine ulaştığını aktaran Başkan Sözen, şöyle devam etti:
"Oraya birkaç tane makine sevk ettik. Bütün komşu il ve ilçelerin, belediyemizin ekipleri, ormanın, polisi ve jandarmanın kadroları herkes teyakkuzda. Akılalmaz bir üzücü süreç, dün 12.00'den beri ayaktayız. Çaresiz kalmanın ne anlama geldiği gördüm. Çaresiz kalmanın insanı ne hale getirdiğini yaşadım, gördüm. Anlatılmaz, kimseye dilemiyorum. Bir an önce bunu atlatalım, bütün ülkemin duasına ihtiyacımız var. Manavgat'ta herkes ayakta, çiftçimiz ilaç makinelerine su doldurup yangına müdahale ediyor. Çimento fabrikaları mikserleriyle su taşıyor. Traktörleriyle su taşıyorlar. Eline hortumunu alan müdahale etmeye çalışıyor. İnsan gücünü yetmeyeceği bir noktadayız şu anda. Anlatılmaz, çok hızlı yürüyor. Bir bakıyorsunuz, 5 dakika içinde 3 kilometre yürümüş, 4 kilometre yürümüş. Havadan müdahalede de rüzgar olumsuz etken. Aynı zamanda da korkunç bir duman var. Lokasyon belirleyemiyor helikopterler, nokta belirlemekte zorluk çekiyorlar ama herkes canhıraş çalışıyor. Vatandaşların özel araçlarıyla yola çıkması sebebiyle yollar, kavşaklar, trafik sıkıntılı. Olay yerine gidecek teknik araçlar geç ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan ricam, özel araçlarıyla ana arterlere kavşaklara çıkmasınlar."
YANGIN SARILAR'DA DEVAM EDİYOR
Öte yandan Sarılar Mahallesi bölgesine kadar ulaşan yangın, yerleşim yerleri ve tarım alanlarıyla birçok noktada etkisini gösterdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, Sarılar Mezarlığı'nın yanı sıra mahallenin ara sokaklarına kadar alevler ilerledi. Bölgede oturanlar, evleri tahliye etmeye çalışırken, hayvanlarını da alevlerin ilerlediği alandan çıkarmaya çalıştı. Bölgedeki at çiftliğindeki hayvanlar da çıkarıldı.
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Oymapınar Mahallesi'nde mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Yangın sonrası ortaya çıkan yoğun dumanın kapladığı sahil kesiminde, gökyüzü kızıla bürünürken, yerli ve yabancı tatilcilerin de denize girmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Afet bölgesine ayrıca gıda yardımı yapılması amacıyla cumartesi pazarında toplanma merkezi oluşturuldu. Yardım yapmak isteyenler de toplanma merkezine gelerek destek verdi.
HORTUMLA MÜDAHALE EDERKEN ALEV KAPANINDAN ÇIKAMAMIŞ 
Akseki ilçesine bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde başlayan yangında yaşamını yitiren Hasan Ali Yüksel'in, mahallenin eski muhtarlarından olduğu belirtildi. Dün gece başlayan yangının evlerinin bulunduğu noktaya gelmesi üzerine Yüksel'in eşini bölgeden uzaklaştırdığı, kendisinin ise hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bir süre sonra evinin etrafını saran yangının ortasında kalan Yüksel'in alev kapanından çıkamadığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2021-07-29 13:37:21

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