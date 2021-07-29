Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (13)

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MANAVGAT DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Antalya'da, Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı. Alevlerin yaklaşık 1 kilometre kadar yaklaştığı hastanenin tedbir amaçlı tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Yatan hastaların ise Antalya merkez ve Alanya ilçesindeki hastanelere götürülmesi için çalışma başlatıldı. Hastaneye getirilen tam donanımlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesine çalışılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-07-29 13:42:38



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