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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’in çocukları geziyor

İHA

Kepez’in çocukları geziyor

Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulu öğrencileri hem spor yaparak, hem de Antalya’nın cazibe noktalarını gezerek dolu dolu bir yaz tatili geçiriyor.
Eğitim ve öğretim döneminde düzenlediği gezilerle ilçesindeki öğrencilere yaşadıkları şehri tanıma fırsatı sunan Kepez Belediyesi, büyük ilgi gören gezi programlarını Yaz Spor Okulu’nda da sürdürüyor. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin yanı sıra birçok sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerinden uzak kalan çocuklar, Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları ile yaz tatilini hem spor yaparak, hem de gezerek dolu dolu geçiriyor. Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulu’nda futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, yüzme, su topu, tenis, jimnastik ve okçuluk olmak üzere 10 branşta eğitim gören öğrenciler, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müzesi, Dokumapark’taki Oyuncak Müzesi, Cemil Meriç Kütüphanesini gezdi. Müzeden kütüphanelere kadar ilçedeki sosyal ve kültürel alanları tanıma fırsatı bulan çocuklar, Macera Ormanı’nda at binmenin ve survivor parkurunda doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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