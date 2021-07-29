Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (16)

KÖYLÜLERİN AĞAÇ DALLARIYLA YANGIN NÖBETİ
Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi´nde dün öğle saatlerinde çıkan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına bugün de ekipler tarafından müdahale sürüyor. Gece boyunca esen poyraz nedeniyle alevler Ulukapı Sülek Mahallesi´ne kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalle, jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Ulukapı Bardaklar Mahallesi'nde yer alan Manavgat İçme Suyu Tesisleri yakınında alevler ağaçlara sıçradı. Mahalleli, rüzgarın da etkisiyle ağaçlardan düşen kozalakların neden olduğu yangını söndürmek için çabaladı. Mahalleli, ellerine aldıkları ağaç dalları ve çalı çırpıyla, bölgedeki jandarma ekipleri ise yanlarında bulundurdukları 5 litrelik su bidonlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Farklı noktalara yangının sıçradığını gören bazı mahalleli ise koşarak alana geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Adem AKALAN
2021-07-29 15:21:41
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