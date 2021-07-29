(Özel) Sarılar’da yeniden yükselen alevler evleri tehdit etti mahalleli sokağa döküldü Evlerin 5 metre yakınına kadar ulaşan alevler güçlükle kontrol altına alınabildi Yangının evlerine doğru yaklaştığını gören vatandaşlar, ellerine geçen malzemelerle müdahaleye koştu

– Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangın Sarılar Mahallesi'ne sıçradı. Evlere 5 metre kadar yaklaşan alevler, itfaiye ve panik yaşayan mahalle halkı tarafından söndürüldü.

Manavgat’ta dün öğle saatlerinde başlayan ve birçok mahalleye sıçrayan yangın, henüz kontrol altına alınamadı. Yangın son olarak Sarılar Mahallesi'ne sıçradı. Çevrede oturan vatandaşlar, alevlerin evlerine gelmemesi için yoğun çaba sarf etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler evlere 5 metre kadar yaklaşan yangına çok sayıda arozöz ile müdahale etti. Bazı vatandaşlar ise olası bir tehlikeye karşı evlerini tahliye etti. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da müdahale etti. Bazı vatandaşlar ellerine aldıkları ot parçaları ile yangına müdahale ederken, mahallenin gençleri ise itfaiye ekiplerinin hortumu yangın bölgesine taşıması için büyük mücadele verdi.

Öte yandan vatandaşlar yangın bölgesinde görevli olan kişilere yemek, ayran, su ikram etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, dün öğle saatlerinde başlayan yangından en çok etkilenen mahallelerden olan Kalemler’de oturulacak ev kalmadı. Mahallede bulunan tüm evler neredeyse küle dönerken birçok hayvan telef oldu. Mahallede bulunan mezarlıklar da yandı.

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